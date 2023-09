Hugo Velázquez: "Aspiramos por una modernización del club"

“Las propuestas son las mismas y reforzadas. Aspiramos una modernización del club, potenciar la historia, el sentido de pertenencia y recuperar el ADN que el club hoy ha divulgado a nivel mundial y por el cual la gente quiere acercarse al club y siente más las ganas de participar. No se está escuchando o no se está viendo todo eso”, subrayó el candidato de Primero Patronato.

“El club es un espacio de contención social, no solo del barrio, sino también para deportista que quieren practicar otra disciplinas. Tenemos que aprovechar el momento porque Patronato, a través del fútbol, para captar socios. Se han sumado mucha gente interesada en otras disciplinas que no sea el fútbol”, aseveró.

Dante Molina: "La evolución ha sido muy importante"

La pasión popular es clave en la vida deportiva de la institución. Lo marcó la historia, como también el presente. En este punto, remarcó: “Apuntaremos a una gestión más eficiente en el armado del plantel para volver a Primera División”, apuntó.

“El proyecto deportivo tiene que ser integral y para eso es importante tener la infraestructura para brindarles los servicios a los socios que no es solo captar y buscar al socio, sino ofrecerle servicios. Hoy Patronato, por una cuestión de infraestructura, no está contando con algo para ofrecerle al socio como lo hacen la mayoría de los clubes lo están haciendo y han ido incrementando su masa societaria. Intentaremos que Patronato que sea el club de la provincia y no sólo de Paraná. En este punto muchas veces los clubes que compiten en la Liga Paranaense nos miran de reojo, cosa que no he visto que suceda en otras provincias donde se destaca uno, dos clubes. Nosotros estamos condiciones de tener un club y apoyar entre todos”, aspiró.

Por otro lado, uno de los aspirantes a suceder el cargo de dejará el actual presidente Oscar Lenzi cuestionó manejos que no permiten progresar desde lo edilicio. “Debería haber áreas de trabajos donde cada una de ellas cuenta con un responsable especializado”, subrayó.

Luego profundizó: “Desde la vieja época en Patronato siempre han trabajado colaboradores. Hasta el día de hoy lo hacen sin intenciones económicas, pero con esto no alcanza. Necesitamos emplear áreas de trabajo donde cada uno se ocupe sobre el desarrollo y diagnosticar en cada sector que es lo que conviene y que es lo que hay que mejorar”, detalló.

Osvaldo Tarzia: "Me postulo por el empuje de los socios"

“Este año Patronato jugó copas internacionales y no cuenta con la infraestructura de clubes que visitamos en la segunda categoría. Tratando de mejorar este punto nos queremos involucrar para buscar la forma de mejorar la estructura y estar a la altura del resto de los clubes”, cerró.