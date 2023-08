Osvaldo Tarzia: "Me postulo por el empuje de los socios"

“Ya está decidido”, confirmó Tarzia a Ovación. “Armamos la lista, la presentamos como el club ha determinado. Avanzamos con una comisión directiva que quiera trabajar y se comprometa con la institución. Esto es competir. He adquirido mucha confianza. Los dirigentes que estuvieron en el club y algunos asociados me están empujando para que me presente a elecciones”, añadió.

Tarzia adelantó que su comisión directiva le dará un espacio importante a la mujer. “Proponemos por primera vez una mujer al frente de la vicepresidencia”, adelantó. “Queremos llegar a tener la igualdad de género para que las mujeres de Patronato estén activas dentro del club. En mi gestión han trabajado muchísimo”, citó.

El directivo dio un paso al costado 18 años atrás. “Es un tiempo prolongado, pero siempre estuve dentro de la institución. Me he ofrecido para colaborar, pero no hicieron una apertura. De todos modos no es cuestión de criticar, no estamos en eso. Estamos para competir”, diferenció.

Patronato Osvaldo Tarzía.jpg Osvaldo Tarzia se presentará en las próximas elecciones de Patronato UNO / Juan Ignacio Pereira

“Me postulo por el empuje de muchos socios que me dicen que tengo que estar, que tengo experiencia. Hoy le puedo dedicar más tiempo a lo que le dedicaba en el pasado. Antes le dedicaba mañana, tarde y noche. Como decía Herminio Iglesias: “Las 24 horas del día más la noche”. Si trabajo para el club como presidente quiero que trabajemos todos y que sea un club abierto. Será una lista con un montón de subcomisiones y que se proyecten en un montón de cosas que hoy le hace falta”, subrayó.

La lista que se presenta como una alternativa a la conducción institucional tiene como premisa darle espacio a los miembros de la masa societaria. “Hay que trabajar con las subcomisiones para que Patronato sea un club abierto, en el que el socio participe porque hay muchas cosas por hacer. Este es el compromiso de cada dirigente si llegamos con nuestra lista a conducir los destino del club. Hoy le está faltando una apertura que el socio está proponiendo”, detalló.

Formación

Tarzia ubicó la mirada en una mejora en el trabajo de inferiores. En este punto recordó el proceso que desarrollaron con la llegada de jugadores que fueron importantes para el despegue de Patronato. “Sabemos que las divisiones inferiores no están bien trabajadas. Queremos comprometernos con eso y hacer un reclutamiento a nivel provincial. Patronato es el club más importante de Entre Ríos y hay un montón de jugadores que se van para otros clubes. Patronato tiene la oportunidad de traerlos bien alimentados, con un control médico permanente. Eso lo hicimos en un tiempo difícil como en la época de los federales, donde no podíamos traer un jugador de Santa Fe porque esa provincia no tenía bonos”, rememoró.

Preocupación

Tarzia se define como un hombre abierto al diálogo. “El socio me transmitió que el club no está abierto, el socio no recibe respuesta” afirmó. “La preocupación más grande es la parte económica y la incertidumbre de no saber adónde está la plata. Todos sabemos cuánto dinero se ha gastado y cuánto ha quedado en el club a través de las transferencias de (Juan) Guasone y de (Luis) Vázquez . Además ingresó dinero por la participación en Copa Libertadores, Copa Argentina, Sudamericana. Hay que realizar una revisión de cuenta y mostrarle al socio adónde está el dinero. El ejercicio es de enero a enero y lo que entró no está dentro del balance. Hay que pedirlo, mostrar al socio lo que hay porque es una de las mayores preocupaciones”.

Siguiendo esa misma línea, prosiguió: “Se hicieron malos trabajos que el socio está diciendo, como el mal trabajo en el campo de juego que imposibilitó jugar dos encuentros en el Grella por la Libertadores. No se aprovechó la motivación para traer otra clase de jugadores para la Libertadores y la Sudamericana. Hay 20 equipos que tienen historia en el Nacional B y nunca han llegado adonde un equipo del interior como Patronato logró. La Libertadores es tomar champagne cristal y comer caviar. Es saco y corbata, es de gala. No supimos aprovecharlo”.