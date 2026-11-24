Durante este miércoles se desarrollará una nueva edición de Paraná Ama la Milanesa. Los locales gastrronómicos adheridos.

Este miércoles 25 de noviembre, de 20 a 24, se podrá disfrutar de platos seleccionados de milanesas a mitad de precio en 19 establecimientos de la ciudad. La iniciativa, acompañada por la Municipalidad, busca incentivar el consumo, fortalecer la actividad gastronómica y promover espacios de encuentro.

La propuesta es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, junto al Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), en el marco del trabajo articulado entre el sector público y privado para dinamizar la economía local y potenciar la oferta turística de la capital entrerriana.

El secretario de Turismo, Agustín Clavenzani, destacó el acompañamiento del municipio “en este esquema de Estado facilitador que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero”. El funcionario valoró “la continuidad de estas iniciativas que, desde hace más de tres años, se realizan a fin de mes y cuentan con una importante aceptación de los paranaenses”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia, señaló que “es una buena oportunidad para salir en familia, con amigos, en pareja” y generar un impulso al consumo que necesita el sector.

“Esta propuesta es un aliciente que busca generar movimiento en la economía finalizando el mes. Y, de paso, los paranaenses y los turistas tienen una oportunidad para pasarla bien y gastar menos de lo que se gasta habitualmente”, expresó luego.

La promoción es válida exclusivamente para consumos en los establecimientos adheridos, con cualquier medio de pago.

Locales adheridos

-El Estribo Resto Bar: Hipólito Yrigoyen 593.

-El Estribo Chopería: Italia 255.

-El Estribo Coffee Bar: La Rioja 153.

-Parientes del Bar: puesto 21 de la Feria de Salta y Nogoyá.

-Nogaró Pizzería: avenida Ramírez y Nogoyá.

-Live Rock Pizza & Restó: 25 de Mayo y peatonal San Martín.

-Ibérico Bar: Victoria 407.

-La Cantina: Blas Parera 2507.

-Bar Maipú: Maipú y Perón.

-Maipú San Juan: San Juan 606, esquina Victoria.

-Maipú América: avenida de las Américas 2130.

-El Refugio Restó: Juan Báez 745.

-La Fourchette Restaurante Boutique: Urquiza 976, Gran Hotel Paraná.

-El Portal Náutico: Club Náutico (con opción sin TACC).

-Giovani: Urquiza 1047.

-Pizza Paraná: Hipólito Yrigoyen 407, esquina Carbó.

-Flamingo Paraná: Urquiza y peatonal San Martín.

-Liverpool City Restó: Alameda de la Federación 419.

-La Zona Parrilla y Restaurante: Santiago del Estero 360.