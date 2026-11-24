El secretario general de Agmer, Abel Antivero, expresó su desacueredo con la medida del gobierno provincial: "Es un amedrentamiento".

Agmer cuestionó al Gobierno provincial por los descuentos de los días de paro

Desde el Agmer calificaron la decisión del Ejecutivo de descontar los días de paro , como una forma de amedrentamiento y responsabilizaron a la gestión provincial por la falta de acuerdo salarial. Además, advirtieron que la diferencia inflacionaria del 16% condiciona el inicio del ciclo lectivo 2027.

La decisión del Gobierno de Entre Ríos de descontar los días de paro a los docentes generó el rechazo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que cuestionó la postura del Ejecutivo provincial y la falta de continuidad de las negociaciones salariales. Desde el sindicato consideraron que la medida busca desalentar la participación en las jornadas de protesta y anticiparon un alto nivel de acatamiento.

La convocatoria a las medidas de fuerza fue confirmada por la Comisión Directiva Central de Agmer el viernes pasado, luego de que la Secretaría de Trabajo notificara formalmente al sindicato que el Gobierno consideraba agotadas las posibilidades de alcanzar un acuerdo salarial.

Paritaria

El conflicto se profundizó después de la última audiencia paritaria, cuando los cuatro sindicatos docentes rechazaron la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo entrerriano. Ante la falta de acuerdo, las organizaciones gremiales solicitaron la aplicación del artículo 16 de la Ley Provincial 9624, que regula las convenciones colectivas de trabajo, y se estableció una nueva instancia de negociación para el viernes 20 de noviembre.

En ese contexto, desde Agmer cuestionaron la decisión del Gobierno de dar por finalizada la negociación. "El Gobierno demostró no tener vocación de poder seguir hablando. Nuevamente, una desprolijidad, la quinta en lo que va del año, un bastardeo a la instancia paritaria, a la Ley 9624 y a la docencia en general", señalaron desde la conducción general de Agmer en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

Descuentos por días de paro

"Es una forma de buscar que no haya un acatamiento alto en la medida de fuerza, justamente en este momento donde la situación salarial es crucial", expresó Abel Antivero, secretario general de Agmer.

Además, recordaron que en anteriores negociaciones salariales, durante otras gestiones, la devolución de los días de paro descontados había formado parte de las discusiones. Sin embargo, aseguraron que el actual gobierno descartó esa posibilidad.

Desde el gremio reconocieron que las medidas de fuerza tienen consecuencias en el funcionamiento de las escuelas y en la organización familiar, aunque sostuvieron que la responsabilidad del conflicto salarial corresponde al Gobierno provincial.

El impacto de los descuentos y el acatamiento docente

Desde Agmer también señalaron que la decisión de descontar los días de paro tiene un impacto directo en la economía de los trabajadores, especialmente porque una parte importante de la docencia sostiene económicamente a sus familias.

En ese marco, explicaron que hay docentes que, pese a acompañar los reclamos sindicales, deciden concurrir a trabajar porque no pueden afrontar una nueva reducción de sus ingresos.

No obstante, destacaron que existe un importante nivel de adhesión a las medidas de fuerza, incluso entre quienes decidieron realizar el paro a pesar de los descuentos anunciados.

Ciclo lectivo

Otro de los puntos centrales del reclamo de Agmer es la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante 2026. Desde el sindicato sostuvieron que la diferencia inflacionaria alcanza el 16% y advirtieron que esa situación condicionará el comienzo del ciclo lectivo 2027.

"Venimos diciendo desde septiembre que vamos a arrancar el 2027 en inferioridad de condiciones. Ante eso buscamos hacer lo más estrecha posible la diferencia inflacionaria que existe y que nos deja este año, que es del 16%", explicó.

Asimismo, recordaron que el gremio plantea la necesidad de discutir los salarios con anticipación para evitar que el comienzo de las clases quede condicionado por un conflicto sin resolver. Como antecedente, mencionaron que el año pasado habían solicitado negociar en diciembre, pero la convocatoria del Gobierno llegó recién el 23 de febrero.

"Queremos que los chicos estén en la escuela el primer día de clases, con los docentes trabajando como corresponde, pero también decimos que queremos docentes bien pagos", remarcó.

Finalmente, desde Agmer anticiparon que el nivel de adhesión a las jornadas de protesta se ubicaría entre el 70% y el 80%, y aseguraron que el anuncio de descuentos no impidió que una importante cantidad de trabajadores decidiera expresar su disconformidad con la política salarial del Gobierno provincial.