Julio Chivel participará del 5º Festival Internacional da Gaita, que se realizará del 4 al 6 de diciembre en Rio Grande do Sul

El talento musical entrerriano volverá a cruzar fronteras. El bandoneonista Julio Chivel fue confirmado como uno de los artistas internacionales que participarán de la quinta edición del Festival Internacional da Gaita, un importante encuentro musical que se realizará los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul, Brasil.

Oriundo de Federal y radicado actualmente en Federación, el músico llegará al escenario brasileño con su espectáculo Julio Chivel toca Piazzolla, una propuesta dedicada a recorrer la obra de Astor Piazzolla y rendir homenaje a uno de los compositores argentinos más reconocidos en el mundo. A través del sonido profundo y expresivo de su bandoneón, Chivel ofrecerá una interpretación de piezas que forman parte del patrimonio musical argentino.

Para esta presentación especial estará acompañado por tres músicos radicados en Porto Alegre: Mari Britos, en piano; Vinicius Reis, en violín; y Ezequiel de Paula, en contrabajo. Juntos conformarán un cuarteto de cámara binacional que abordará el repertorio piazzolliano desde una propuesta musical compartida entre Argentina y Brasil.

View this post on Instagram A post shared by Festival Internacional da Gaita (@festivalinternacionaldagaita)

El Festival Internacional da Gaita reúne durante tres jornadas a intérpretes y referentes nacionales e internacionales del acordeón, la gaita y el bandoneón. El encuentro cuenta con la anfitrionía del reconocido acordeonista brasileño Renato Borghetti, una figura destacada de la música popular de ese país.

La participación representa un nuevo paso en la trayectoria internacional de Chivel, quien viene desarrollando una intensa actividad artística y llevando la música argentina a escenarios de distintos puntos de Latinoamérica. Recientemente, además, presentó su EP El chamamé que respiro, un trabajo que reafirma su vínculo con las raíces musicales de la región.