Federación: piden seguridad vial para la Ruta 44

Concejales de Federación mantuvieron una reunión con autoridades policiales de la ciudad por seguridad vial sobre la Ruta Provincial 44

En la ciudad de Federación , integrantes del Concejo Deliberante mantuvieron una reunión de trabajo con el Jefe Departamental de Policía Federación, Sr. Comisario Mayor Luis Cristian Valdés Fuentes, y el subcomisario Jairo Ezequiel Rufiner, con el objetivo de abordar la Resolución N.º 1.185 aprobada por este cuerpo legislativo, vinculada a la seguridad vial sobre la Ruta 44 (provincial) y los accesos a los barrios San Cayetano y La Loma.

Durante el encuentro se analizaron distintas herramientas y acciones preventivas orientadas a mejorar la seguridad vial en un sector de permanente crecimiento urbano y gran circulación de vecinos, deportistas y vehículos. Entre las alternativas evaluadas se mencionó la posible incorporación de radares de control de velocidad, cámaras lectoras de patentes, señalización específica y obras destinadas a la reducción de velocidad y la generación de cruces seguros.

Asimismo, mientras se avanza en el análisis y gestión de estas medidas, desde las fuerzas de seguridad se informó la implementación de postas de control y prevención vial en los cruces de los barrios San Cayetano y La Loma, con el fin de reforzar la seguridad y la concientización en una zona de importante afluencia de personas.

Desde el Concejo Deliberante se destacó que estas acciones tienen como finalidad acompañar y dar respuesta a los reclamos planteados por los vecinos, contribuyendo al ordenamiento y la planificación de un sector de la ciudad que experimenta un sostenido desarrollo urbano. Del mismo modo, se hace un llamado a la conciencia y responsabilidad de toda la comunidad, entendiendo que la seguridad vial es una construcción colectiva.

El respeto por las normas de tránsito, la reducción de la velocidad, la prudencia al circular y el cuidado entre vecinos son acciones fundamentales para prevenir siniestros y proteger la vida de quienes transitan diariamente por este sector. La participación y el compromiso ciudadano resultan indispensables para acompañar las medidas impulsadas y avanzar hacia una convivencia vial más segura para todos.

Participaron de la reunión la presidenta del Concejo, Silvana Monzón, y los Concejales Belén Gil, Claudio Gómez, Agustín Sgüerzo y Mabel Franzoy, en representación de los distintos bloques que integran el cuerpo legislativo.