Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

En Mendoza, Godoy Cruz perdió 1 a 0 ante Atlético Mineiro (3-1 en el global) y quedó afuera de la Copa Sudamericana. Al Tomba le anularon un penal por VAR.

Godoy Cruz no pudo cumplir el sueño de meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana. En el estadio Feliciano Gambarte, el Tomba perdió 1-0 ante Atlético Mineiro en la revancha de los octavos de final y quedó eliminado de la competencia internacional tras el 3-1 en el global.

El único gol de la noche lo marcó Natanael Moreira Milouski a los 2 minutos del segundo tiempo, tras una jugada que sorprendió a la defensa mendocina. Ese tanto, sumado a la ventaja que los brasileños habían conseguido en la ida, terminó por sentenciar la serie.

El partido tuvo momentos de tensión y polémica. Apenas comenzado el encuentro, el árbitro sancionó un penal para Godoy Cruz, pero a instancias del VAR la decisión fue anulada. En el complemento, el equipo dirigido por Walter Ribonetto intentó reaccionar, pero se quedó con un hombre menos a los 51 minutos por la expulsión de Walter Montoya, lo que redujo aún más sus chances de revertir la historia.

Los cambios tampoco alcanzaron para torcer el rumbo. El Tomba buscó por las bandas y acumuló córners en la primera parte, aunque le faltó claridad en los últimos metros. Atlético Mineiro, en cambio, administró la ventaja con experiencia, hizo pesar su jerarquía en los relevos y cerró el pase a cuartos de final sin sobresaltos.

El conjunto mendocino, que había llegado a esta instancia con gran expectativa, se quedó con la frustración de no poder prolongar su campaña internacional. Ahora, Godoy Cruz deberá reordenar sus objetivos y enfocarse de lleno en las competencias locales, mientras que el Galo avanzó a la próxima ronda y sigue en carrera por la Sudamericana 2025.