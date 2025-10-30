Escándalo en Gimnasia: piñas, sillazos y botellazos en la asamblea

El escándalo se adueño de la Asamblea Ordinaria Anual de Gimnasia, escenas en el Polideportivo Víctor Nethol donde la violencia se hizo presente y el repudio se hizo presente contra la Comisión Directiva liderada por Mariano Cowen, que debió abandonar el recinto.

El punto de ebullición tuvo lugar cuando el Secretario General Oscar González Arzac pidió disculpas por la mala gestión, durante una reunión que tuvo lugar solo una semana después del discutido balance por el plazo vencido en junio donde se arrojó un superávit de 4.022.179.754 pesos. Mientras que la institución mantiene un pasivo de unos 11 millones de dólares , con inhibiciones presentes de cara al mercado de pases y empleados y jugadores con reclamos salariales. Esta cantidad de problemas generaron la desaprobación del balance entre los fanáticos.

#CGE #GELP | Así se retiró la dirigencia de Gimnasia tras dar por finalizada la asamblea. El balance fue aprobado y la memoria y el presupuesto desaprobados. pic.twitter.com/qvXMWhpqvj

Los hinchas, que cantaron "que se vayan todos" y clamaron por las inminentes elecciones, lanzaron botellazos y sillazos contra la comitiva que debió abandonar el recinto rápidamente, mientras debajo del estrado volaban golpes de un lado para el otro. El presidente Cowen sufrió un golpe con un cable de micrófono, empleado como látigo, y el receptor del duro golpe con una silla en el escenario fue el Secretario General González Arzac, mientras que al resto de la comitiva le cayeron más de 20 vasos y botellas.

El caos generalizado obligado a un alto momentáneo a la sesión, la cual insólitamente logró reanudarse. Tras el alto obligado se logró aprobar el balance pero se desaprobó tanto la memoria como el presupuesto. Una aprobación que tuvo lugar por la intención de facilitar a la próxima Comisión Directiva que pida un préstamo al asumir, el cual estaría destinado a pagar deudas y achicar el pasivo.

Como era de esperarse, nuevamente la violencia se adueñó de la escena nuevamente con sillazos y botellazos contra los dirigentes, que nuevamente debieron escapar de desparovoridos del recinto.