En un Monumental caldeado, River recibe a Gimnasia con la obligación de ganar

El Millonario recibe al Lobo con la obligación de ganar para seguir metido de lleno en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Este domingo desde las 20.30, River recibe a Gimnasia por la 14° fecha del Torneo Clausura en un Monumental que promete estar caldeado tras la eliminación ante Independiente Rivadavia de la Copa Argentina y los recientes malos resultados del equipo.

Para este encuentro trascendental en vistas de clasificar a la próxima Copa Libertadores, Marcelo Gallardo no contará con Gonzalo Montiel, quien posee un esguince de rodilla, y hará varios cambios con respecto al equipo que cayó por penales en Córdoba el viernes pasado. El Lobo, por su parte, se encuentra sumido en una profunda crisis institucional y buscará una victoria que aleje los fantasmas del descenso.

Los dirigidos por Gallardo llegan a este partido en medio de la crisis futbolística más importante desde que el Muñeco es entrenador. Va camino a los dos años sin títulos y las eliminaciones dolorosas de Copa Libertadores y Copa Argentina comienzan a acumularse. Más allá del triunfo ante Talleres la fecha pasada, en el Clausura el equipo venía de una racha de cuatro derrotas consecutivas, la peor en 15 años.

El partido ante el conjunto platense es vital para la clasificación al certamen más prestigioso del continente. Actualmente marcha tercero en la tabla anual con 52 puntos, uno menos que Boca. Hoy se estaría metiendo a la fase 2, instancia peligrosa donde el Xeneize quedó eliminado frente a Alianza Lima. Muy cerca se encuentran Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, ambos con 51. Perder puntos en su casa los puede dejar muy mal parados teniendo en cuenta que la próxima fecha visitarán La Bombonera para enfrentarse a su clásico rival. Además, en la Zona B del Clausura están quintos con 21 puntos, a cuatro de Vélez que está cuarto y a seis de la punta. A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, estarían jugando su partido de octavos de final de visitante.

En cuanto al once hay varias dudas, pero se espera que Gallardo realice varias modificaciones. Gonzalo Montiel quedará afuera por su esguince de rodilla y su lugar se lo debaten Milton Casco y Fabricio Bustos. Enzo Pérez podría reaparecer en mitad de cancha y el juvenil Cristian Jaime podría hacer su estreno como titular. Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta, a priori titulares, están al límite de amarillas y deberán cuidarse pensando en el Superclásico.

En Gimnasia este jueves se vivió una situación muy tensa en el microestadio del club. La Asamblea Ordinaria anual, encabezada por el presidente Mariano Cowen, terminó con piñas, sillazos y botellazos en repudio a la actual Comisión Directiva.

Con este caldeado clima institucional, el Lobo, que viene de perder 2 a 0 el clásico ante Estudiantes, se presentará en el Monumental con el objetivo de conseguir un triunfo que los salve matemáticamente del descenso. Actualmente poseen 29 unidades en la tabla anual, cinco más que Aldosivi, que hoy está descendiendo por esta vía. El interino Fernando Zaniratto planea realizar algunas modificaciones con respecto al equipo que cayó en UNO hace dos fines de semana.

La probable formación de River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos , Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo , Cristian Jaime o Ignacio Fernández , Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La probable formación de Gimnasia vs. River, por el Torneo Clausura

Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Los datos de River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura