Uno Entre Rios | Ovación | River

En un Monumental caldeado, River recibe a Gimnasia con la obligación de ganar

El Millonario recibe al Lobo con la obligación de ganar para seguir metido de lleno en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores.

2 de noviembre 2025 · 07:30hs
En un Monumental caldeado

En un Monumental caldeado, River recibe a Gimnasia con la obligación de ganar

Este domingo desde las 20.30, River recibe a Gimnasia por la 14° fecha del Torneo Clausura en un Monumental que promete estar caldeado tras la eliminación ante Independiente Rivadavia de la Copa Argentina y los recientes malos resultados del equipo.

Para este encuentro trascendental en vistas de clasificar a la próxima Copa Libertadores, Marcelo Gallardo no contará con Gonzalo Montiel, quien posee un esguince de rodilla, y hará varios cambios con respecto al equipo que cayó por penales en Córdoba el viernes pasado. El Lobo, por su parte, se encuentra sumido en una profunda crisis institucional y buscará una victoria que aleje los fantasmas del descenso.

Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores.

Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores

Se espera que la participación de los socios de River rompa un récord de votantes en la historia del club.

En River eligen nuevo presidente

Los dirigidos por Gallardo llegan a este partido en medio de la crisis futbolística más importante desde que el Muñeco es entrenador. Va camino a los dos años sin títulos y las eliminaciones dolorosas de Copa Libertadores y Copa Argentina comienzan a acumularse. Más allá del triunfo ante Talleres la fecha pasada, en el Clausura el equipo venía de una racha de cuatro derrotas consecutivas, la peor en 15 años.

River recibe a Gimnasia con la obligación de ganar

River anuncio 1
En un Monumental caldeado, River recibe a Gimnasia con la obligación de ganar

En un Monumental caldeado, River recibe a Gimnasia con la obligación de ganar

El partido ante el conjunto platense es vital para la clasificación al certamen más prestigioso del continente. Actualmente marcha tercero en la tabla anual con 52 puntos, uno menos que Boca. Hoy se estaría metiendo a la fase 2, instancia peligrosa donde el Xeneize quedó eliminado frente a Alianza Lima. Muy cerca se encuentran Argentinos Juniors y Deportivo Riestra, ambos con 51. Perder puntos en su casa los puede dejar muy mal parados teniendo en cuenta que la próxima fecha visitarán La Bombonera para enfrentarse a su clásico rival. Además, en la Zona B del Clausura están quintos con 21 puntos, a cuatro de Vélez que está cuarto y a seis de la punta. A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, estarían jugando su partido de octavos de final de visitante.

LEER MÁS: Rosario Central ganó en casa de Instituto y se adueñó de la punta en el Grupo B

En cuanto al once hay varias dudas, pero se espera que Gallardo realice varias modificaciones. Gonzalo Montiel quedará afuera por su esguince de rodilla y su lugar se lo debaten Milton Casco y Fabricio Bustos. Enzo Pérez podría reaparecer en mitad de cancha y el juvenil Cristian Jaime podría hacer su estreno como titular. Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta, a priori titulares, están al límite de amarillas y deberán cuidarse pensando en el Superclásico.

En Gimnasia este jueves se vivió una situación muy tensa en el microestadio del club. La Asamblea Ordinaria anual, encabezada por el presidente Mariano Cowen, terminó con piñas, sillazos y botellazos en repudio a la actual Comisión Directiva.

LEER MÁS: Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Con este caldeado clima institucional, el Lobo, que viene de perder 2 a 0 el clásico ante Estudiantes, se presentará en el Monumental con el objetivo de conseguir un triunfo que los salve matemáticamente del descenso. Actualmente poseen 29 unidades en la tabla anual, cinco más que Aldosivi, que hoy está descendiendo por esta vía. El interino Fernando Zaniratto planea realizar algunas modificaciones con respecto al equipo que cayó en UNO hace dos fines de semana.

La probable formación de River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La probable formación de Gimnasia vs. River, por el Torneo Clausura

Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Los datos de River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura

  • Hora: 20.30.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • Estadio: Monumental.
River Gimnasia Torneo Clausura Copa Libertadores
Noticias relacionadas
Montiel sufrió un esguince de rodilla y River le prende velas para el Superclásico.

Montiel sufrió un esguince de rodilla y River le prende velas para el Superclásico

El Superclásico se disputará el 9 de noviembre a las 16.30.

Con día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

River iguala en Córdoba con Independiente Rivadavia.

River perdió por penales ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado

La Copa Argentina conocerá a su segundo finalista.

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

Ver comentarios

Lo último

UNO a UNO: Marisol Ciappesoni, la viajera apasionada que creó Upper Trip

UNO a UNO: Marisol Ciappesoni, la viajera apasionada que creó Upper Trip

El IAAER renueva su cartelera y rinde tributo al realizador Rubén Noble

El IAAER renueva su cartelera y rinde tributo al realizador Rubén Noble

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

Ultimo Momento
UNO a UNO: Marisol Ciappesoni, la viajera apasionada que creó Upper Trip

UNO a UNO: Marisol Ciappesoni, la viajera apasionada que creó Upper Trip

El IAAER renueva su cartelera y rinde tributo al realizador Rubén Noble

El IAAER renueva su cartelera y rinde tributo al realizador Rubén Noble

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

La exposición Vexilología de Entre Ríos inició su recorrido en Concordia

La exposición "Vexilología de Entre Ríos" inició su recorrido en Concordia

Gestión Cultural: una reforma curricular y décimo aniversario

Gestión Cultural: una reforma curricular y décimo aniversario

Policiales
La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

La Paz: tres hombres atacaron a funcionaria policial que estaba de guardia

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Allanamientos en Concordia: murió su madre, lo amenazaron y exigieron que siga ocultando la droga

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Ovación
Torneo Provincial: Capibá y Echagüe quieren festejar como visitantes

Torneo Provincial: Capibá y Echagüe quieren festejar como visitantes

En un Monumental caldeado, River recibe a Gimnasia con la obligación de ganar

En un Monumental caldeado, River recibe a Gimnasia con la obligación de ganar

Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores

Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores

Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River Plate tras un histórico triunfo electoral

Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River Plate tras un histórico triunfo electoral

Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025

Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025

La provincia
La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

La Facultad de Trabajo Social estrena dos licenciaturas para 2026

Gestión Cultural: una reforma curricular y décimo aniversario

Gestión Cultural: una reforma curricular y décimo aniversario

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Entre Ríos: jornada cálida y algo inestable con máximas de 28 grados

Presentaron denuncia federal por los efluentes en Entre Ríos

Presentaron denuncia federal por los efluentes en Entre Ríos

Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Entre Ríos: sábado con máximas de 26° y cielo nublado

Dejanos tu comentario