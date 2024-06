Gerardo Martino confesó que las charlas con Riquelme fueron interesantes, pero que no estaba para sumergirse en el desgaste diario que implicaba llegar a Boca.

Gerardo Martino sobre su frustada llegada a Boca: "Me costó no aceptar".

Sin embargo, no eludió ver en retrospectiva situaciones que le planteó su carrera en el pasado casi inmediato, apenas antes de asumir su actual rol hace un año y medio. Concretamente, se refirió a la chance cierta de dirigir a Boca: "Me costó no aceptar", reconoció.

"Lo pensé porque las charlas fueron interesantes. No profundizamos porque necesitaban una respuesta rápida, pero la verdad es que me costó no aceptar, era una posibilidad. Siempre te dan ganas de dirigir a un grande de Argentina como Boca, siempre tiene su atractivo. Si te agarra con veinte años menos, lo analizás menos. En cambio a mi edad medís más los pro y contras", sostuvo en diálogo con TyC Sports.

Martino manifestó: "Tengo poca experiencia en el fútbol argentino: un par de meses en Colón, el año y medio con Newell's. Esa cuestión de demanda permanente no es justa, me van a demandar jugar como si tuviera a Giusti, Marangoni y Bochini y no tengo forma de hacerlo, entonces le terminás escapando. En el exterior se vive de manera diferente, sin la exigencia extrema de la Argentina. Acá trabajo de entrenador y punto".