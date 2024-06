Gadiel Vallejos busca apoyo para estar en un Sudamericano Juvenil

El entrerriano necesita de sponsors o donaciones para poder solventar los costos de pasajes y estadía, ya que la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) no se hace cargo de los gastos. La misma situación que atraviesa la villaguayense Victoria Zanolli. El deporte argentino está siendo muy golpeado por la situación económica del país. Sus becas se han recortados y los pasajes no están seguros en cada una de las competencia sea el deporte que sea.

La palabra del atleta

Gadiel Vallejos charló en los micrófonos de La Mañana de la Red, y contó que tienen que reunir los recursos para solventar los gastos en pasajes aéreos; también de sus comienzos en una ciudad que cuenta con referentes en el atletismo como es Concordia.

“Por ahora mi participación en el Campeonato Sudamericano a menos de un mes no está corriendo riesgo, pero es porque a nosotros nos pedían una seña para poder pagar los pasajes, que era alrededor de 500 mil pesos, lo cual yo tuve que salir a pedir prestada plata alrededor de 300 mil pesos para poder señalar esos pasajes. Entonces hice una colecta para juntar no solo esos 300 mil pesos, sino los 200 mil pesos que faltaban. Así que tendría que juntar alrededor de 250 mil para poder devolver esa plata que pedí prestada. Tengo que devolver alrededor de 300 mil pesos a una persona que me prestó esa plata para poder señar los pasajes. Se podría decir estoy arriba del avión, lo que sí tendría que devolver esa plata”, dijo la joven promesa del deporte.

Luego Gadiel agregó: “Estuve reuniendo con la Secretaría de Deportes de la ciudad de Concordia, por lo cual me dijeron que me iban a avalar una nota a un funcionario para que pueda juntar esos 300 mil pesos. Son promesas, todavía nada cumplido, pero la nota está presentada en tiempo y en forma”.

“Para enfocarme en lo deportivo, gracias a Dios los tengo a mis viejos que me dijeron que se iban a ocupar de todo este trámite, de todo esto para que no sea un desenfoque anímico. Porque obviamente para el deportista es algo chocante estar entrenando y estar pensando si subo o no subo al avión, si puedo pagar esto, si no puedo pagar lo otro, entonces gracias a Dios los tengo a ellos que se están ocupando de esa parte, que más o menos son mis managers. Entonces los tengo a ellos y yo puedo entrenar tranquilo, con la mente tranquila”, completó sobre cómo se prepara a pesar de la situación.

“A nivel internacional es mi primera experiencia, no solo Sudamericano, sino internacional. Estoy muy contento con esta posibilidad”, comentó.

En lo que se refiere al pasaporte a la competencia dijo: “La clasificación fue una alegría enorme y lo he vivido como algo chocante. Todavía no caigo de poder representar a Argentina. La gente en Concordia yo voy corriendo, va y me saluda, me dice, hey campeón, ¿cómo va? Y capaz que ni los conozco, pero me saluda. Todo porque ha sido una noticia muy grande acá en Concordia que alguien me esté representando no solo a Argentina, sino a mi ciudad, a la provincia, entonces es algo muy lindo. La gente se acerca, me pide fotos y la verdad que muy contento con eso”

En cuanto a los trabajos desde chicos en los medios locales Gadiel comentó: “Yo creo que más que nada entra en juego el factor de los entrenadores acá en Concordia; ellos se encargan de captar talentos en las escuelas, ir a de distintas partes de Concordia, ya sea Villa Adela, La Criolla o Concordia, se encargan de captar talentos y traerlos. Más que nada también el ambiente de la ciudad, que es muy deportivo, ya que hay grandes figuras a nivel sudamericano, internacional y nacional, acá en Concordia, que a un chico lo motiva a ser deportista de alto rendimiento. Por ejemplo, yo tengo el caso de Martín Méndez, de Dylan Van der Hoek, de Federico Bruno en su momento, de Toribio Gutiérrez, tengo esas motivaciones. Que haya grandes figuras que han representado al país y te da la motivación de que vos podés representar a la Argentina".

“Mi historia con el atletismo empieza en 2018, cuando mi mamá estaba preparando la Maratón Internacional de Reyes, acá en Concordia, entonces yo la acompañaba a correr, ella me decía, vamos a trotar, vamos a trotar, bueno, la acompañaba a correr y siempre jugábamos carrera contra mi hermana, contra ella jugábamos carrera en la costanera acá de Concordia, para ver quién llegaba primero en un trote. Se dio que era muy imperativo que me gustara correr y me anotó en la disciplina de atletismo, allá en la pista de Concordia, y ahí empecé a correr. Yo tenía, en ese entonces tenía 14 años. También hacía básquet, pero como me gustó mucho correr, empecé a hacer más atletismo que básquet y dejé el todo básquet en el 2019, y ya después en 2020 vino la pandemia, que estuve parado todo ese año, no hice nada, absolutamente nada, y después en el 2021 tampoco, es como que no tenía tanta motivación. Y en 2022 dije es hora de enfocarme, es hora de hacer las cosas, y me propuse ir a mi primer nacional U18 en Chaco Resistencia en ese entonces, y entrené tan duro y estuve a séptimo en el ranking”, manifestó el joven entrerriano.

Una mano no viene mal para Gadiel Vallejos

Está buscando ayuda y apoyo para poder cumplir con este compromiso. Su historia con el atletismo comenzó en 2018 y ha sido un proceso de adaptación desde el básquet hacia el atletismo. Se puede seguir en Instagram como gadiel.vallejos y gadielvallejos_. Quienes quieran ayudar a Gadiel pueden enviar su colaboración a la cuenta bancaria con Alias: gadiel.vallejos o CBU: 000000310009365360436.