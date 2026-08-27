SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el viernes

El SMN pronostica tormentas de variada intensidad para una parte de Entre Ríos el viernes. Hay alerta amarilla por lluvias, granizo y fuertes ráfagas

El SMN pronostica tormentas de variada intensidad para una parte de Entre Ríos el viernes. Hay alerta amarilla por lluvias, granizo y fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves el alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Entre Ríos, con vigencia durante la mañana del viernes 28 de agosto.

El área comprendida por el alerta incluye los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

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Según el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque el SMN advirtió que los valores podrían ser superados de manera puntual.

Durante el viernes se espera que las condiciones sean más inestables durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde, las condiciones tenderían a mejorar y disminuiría la probabilidad de precipitaciones.

Para el sábado, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de lluvia, mientras que el domingo continuaría el tiempo estable.

El SMN recomienda mantenerse informado mediante los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas fuertes, especialmente por la presencia de rayos, granizo, ráfagas y acumulación de agua en cortos períodos.