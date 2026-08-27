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Judiciales de Entre Ríos contra el proyecto que intenta modificar la "cláusula gatillo"

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) se encuentran en alerta y movilización “en defensa del salario y de los derechos de los trabajadores judiciales"

27 de agosto 2026 · 11:07hs
La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) se encuentran en alerta y movilización “en defensa del salario y de los derechos de los trabajadores judiciales

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) se encuentran en alerta y movilización “en defensa del salario y de los derechos de los trabajadores judiciales"

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) cuestionó la presentación de un proyecto que propone eliminar el sistema de actualización salarial vigente para los trabajadores del Poder Judicial, establecido en la Ley Nº 10.068 y advirtió sobre la posibilidad de un conflicto institucional que afecta el funcionamiento de la Justicia.

Los judiciales se encuentran en alerta y movilización “en defensa del salario y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial entrerriano".

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"Ante la presentación de un proyecto de ley que propone derogar el sistema de actualización salarial del Poder Judicial de Entre Ríos, reafirmamos nuestra defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores judiciales.La Ley 10.068 constituye una herramienta vinculada a la independencia del Poder Judicial y al respeto de la separación de poderes. Desde AJER apelamos a la razonabilidad y al diálogo para evitar un conflicto institucional que afecte el normal funcionamiento de la Justicia. En defensa del salario y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras judiciales" expresaron.

La denominada "ley de enganche" constituye una herramienta vinculada a la independencia del Poder Judicial y al respeto de la separación de poderes”.

Desde el gremio se intenta "evitar un conflicto institucional que, según advirtió, podría afectar el normal funcionamiento de la Justicia entrerriana".

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