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Demolieron una construcción irregular levantada en un terreno fiscal, cerca del arroyo Las Viejas

Demolieron una casa construida sin autorización en un terreno fiscal municipal, cerca del arroyo Las Viejas, tras varios meses de seguimiento e intimaciones.

27 de agosto 2026 · 12:05hs
Demolieron una casa construida sin autorización en un terreno fiscal municipal

Demolieron una casa construida sin autorización en un terreno fiscal municipal, cerca del arroyo Las Viejas, tras varios meses de seguimiento e intimaciones.
Demolieron una casa construida sin autorización en un terreno fiscal municipal

Demolieron una casa construida sin autorización en un terreno fiscal municipal, cerca del arroyo Las Viejas, tras varios meses de seguimiento e intimaciones.
Demolieron una casa construida sin autorización en un terreno fiscal municipal

Demolieron una casa construida sin autorización en un terreno fiscal municipal, cerca del arroyo Las Viejas, tras varios meses de seguimiento e intimaciones.
Demolieron una casa construida sin autorización en un terreno fiscal municipal

Demolieron una casa construida sin autorización en un terreno fiscal municipal, cerca del arroyo Las Viejas, tras varios meses de seguimiento e intimaciones.

Una construcción irregular fue demolida la mañana de este jueves durante un operativo realizado en la zona conocida como Ciudad Perdida, en Paraná, en inmediaciones de calle Darwin y el arroyo Las Viejas. La vivienda había sido levantada sin autorización sobre un terreno fiscal perteneciente al Estado municipal.

El procedimiento estuvo a cargo de distintas áreas de la Municipalidad de Paraná, con acompañamiento de personal de la Policía de Entre Ríos, y permitió liberar el espacio público luego de varios meses de seguimiento de la ocupación.

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El subsecretario municipal de Control Urbano, Lautaro López, explicó que las autoridades habían detectado la construcción en marzo de este año y, desde entonces, realizaron distintas intervenciones para impedir que la obra avanzara.

Según explicó López, una vez constatado el avance de la edificación, el responsable fue notificado formalmente para que interrumpiera los trabajos. Sin embargo, pese a las advertencias y las intervenciones municipales, la construcción continuó.

Finalmente, el Municipio concretó la demolición de la vivienda que había sido levantada de manera irregular sobre el terreno fiscal, en cercanías del arroyo Las Viejas, y procedió a recuperar el espacio público.

construcción arroyo Las Viejas Paraná
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