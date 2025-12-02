Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto tendrá un nuevo auto en 2026

Alpine confirmó cuando presentará el A526, el monoplaza que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly en un año marcado por el cambio reglamentario.

2 de diciembre 2025 · 17:15hs
El auto de Franco Colapinto estrenará motor Mercedes en 2026.

El auto de Franco Colapinto estrenará motor Mercedes en 2026.

Mientras la temporada 2025 aún debe cerrarse en Abu Dhabi, Alpine ya movió fichas pensando en el nuevo ciclo de la Fórmula 1: el equipo confirmó que el 23 de enero presentará el A526, el auto con el que Franco Colapinto y Pierre Gasly competirán en 2026.

El evento se realizará en Barcelona a las 12.30 (17.30 hora argentina) y marcará el inicio formal del proyecto que inaugura una nueva era técnica para la escudería.

En el comunicado oficial, la escudería francesa detalló que ambos pilotos, junto con la dirección del equipo y los principales socios, participarán del lanzamiento en la capital catalana. El A526 aparecerá por primera vez en la pista apenas unos días después, durante una prueba privada del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde comenzará el trabajo de adaptación al nuevo paquete aerodinámico y mecánico. Luego será el turno de las pruebas oficiales en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, antes del debut de la temporada en Australia, el 8 de marzo.

Optimismo en Alpine

En paralelo a los preparativos, Alpine vive un clima de creciente optimismo tras las versiones que surgieron en el GP de Qatar: según reveló el exdirector Marcin Budkowski, Mercedes sería el único fabricante en tiempo y forma con el desarrollo del motor 2026, una noticia clave para el equipo que, desde el próximo año, dejará atrás la unidad de potencia Renault para pasar a utilizar el propulsor alemán, junto con su caja y su suspensión.

Budkowski incluso apuntó que otros proveedores enfrentan demoras importantes: Honda, asociada a Aston Martin, tendría retrasos para llegar a Barcelona; Audi también trabaja contrarreloj en su debut junto a Sauber; Ferrari debió rediseñar pistones por fallas de material; y Red Bull Powertrains mantiene problemas en su desarrollo en conjunto con Ford. Un escenario que, según el ingeniero, deja a Mercedes con ventaja.

Aston Martin, no obstante, negó de inmediato cualquier retraso y criticó al exdirectivo por la información difundida. Pero las señales desde la pista refuerzan la confianza: pilotos como George Russell llevan meses destacando la fiabilidad y el rendimiento histórico del motor alemán, y recordando que McLaren, Williams y Alpine también se beneficiarán del mismo propulsor.

Para Alpine, este cambio representa un giro profundo tras un 2025 muy complejo con el A525, considerado el peor auto de la grilla por sus falencias aerodinámicas y mecánicas. La combinación del nuevo motor, la nueva transmisión y la suspensión de Mercedes abre una expectativa totalmente distinta para Colapinto, que llega al segundo año de su carrera en F1 con un panorama mucho más alentador.

La temporada 2026, además, presentará autos y neumáticos más pequeños y unidades de potencia divididas 50% en combustión y 50% en energía eléctrica, un salto técnico que impide sacar conclusiones anticipadas hasta que lleguen los test de Barcelona y, luego, la pretemporada en Bahréin. Solo entonces comenzará a revelarse qué tan fuerte puede ser el proyecto Alpine–Mercedes en la nueva era de la Fórmula 1.

Franco Colapinto Alpine Fórmula 1 Barcelona
