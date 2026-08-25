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Alpine tomó una decisión tras la sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos

La escudería francesa decidió no apelar el duro castigo que recibió el piloto argentino en Zandvoort, donde un drive-through por una infracción con bandera amarilla lo hizo caer al fondo y condicionó toda su carrera.

25 de agosto 2026 · 13:40hs
Alpine tomó una decisión tras la sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos.

Alpine tomó una decisión tras la sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos.

Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Países Bajos, pero la posición final quedó lejos de reflejar lo que había mostrado en el inicio de la carrera. El argentino había tenido una gran largada y se había metido décimo, aunque después recibió un drive-through por haber superado a Yuki Tsunoda durante el régimen de bandera amarilla provocado por el accidente de Max Verstappen. Además, perdió tres puntos en su superlicencia. Alpine, que en Mónaco si discutió la penalización a Pierre Gasly, ya decidió los pasos a seguir en este caso.

La decisión de los comisarios generó enojo en Colapinto, quien consideró que la sanción fue demasiado dura teniendo en cuenta las condiciones en las que se produjo la maniobra. " Creo que es bastante injusto. Muy duro, extremadamente dura por las condiciones que habían", expresó el argentino después de la carrera.

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Sin embargo, pese al malestar generado por el castigo, Alpine tomó la decisión de no presentar una apelación ante la FIA. De esta manera, la sanción aplicada a Colapinto durante el GP de Países Bajos quedará firme y no habrá una revisión posterior para intentar modificarla.

La postura del equipo francés contrasta con lo ocurrido algunos meses atrás en el Gran Premio de Mónaco. En aquella oportunidad, Alpine sí había decidido utilizar el Derecho de Revisión para cuestionar las sanciones recibidas por Pierre Gasly y Colapinto por exceso de velocidad en el pit lane.

Alpine tomó una decisión tras la sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos

Alpine tomó una decisión tras la sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos.

Alpine tomó una decisión tras la sanción a Colapinto en el GP de Países Bajos.

El caso de Gasly terminó siendo especialmente importante para la escudería. El francés había cruzado la bandera a cuadros en la tercera posición, pero fue sancionado y cayó al séptimo lugar. Alpine sostuvo que los registros de velocidad debían ser revisados y finalmente la FIA hizo lugar al reclamo, eliminó las sanciones y le devolvió a Gasly el tercer puesto del GP de Mónaco.

En Países Bajos, en cambio, el equipo optó por no repetir aquella estrategia. La diferencia también está relacionada con la naturaleza de las sanciones: mientras en Mónaco Alpine cuestionaba los registros de velocidad de sus dos autos en el pit lane, en Zandvoort el castigo a Colapinto estuvo vinculado con una maniobra realizada bajo bandera amarilla después del accidente de Verstappen.

Alpine Franco Colapinto Países Bajos Fórmula 1
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