Franco Colapinto palpita su última carrera en Fórmula 1

Este fin de semana Franco Colapinto disputará su último Gran Premio. Será en Abu Dhabi. Por el momento no tiene butaca en la Fórmula 1 para 2025.

Franco Colapinto sueña con seguir en la Fórmula 1 en 2025, por el momento no hay definiciones.

Franco Colapinto.jpeg Franco Colapinto buscará revertir la mala racha.

El mensaje de Franco Colapinto

"Al llegar a la última carrera de la temporada, me gustaría dar las gracias a todo el equipo por esta increíble oportunidad y por todo su apoyo a lo largo de estas nueve carreras", mencionó en declaraciones oficiales con Williams. Y comentó: "Fue un sueño hecho realidad correr en Fórmula 1 con Williams. Me esforzaré al máximo para terminar la temporada con un buen resultado para el equipo en la pista y en la fábrica. Todo el mundo en Williams lo dio todo a lo largo de la temporada y su duro trabajo no pasa desapercibido".

"El objetivo en Abu Dhabi es tener un fin de semana limpio, mejorar a lo largo de las sesiones y maximizar nuestro rendimiento", cerró Colapinto.