Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto arrancó y terminó el Gran Premio de Italia en la posición 17, dentro de lo previsible por la poca prestación de la unidad de potencia de su Alpine y se conformó con tener un andar sólido a largo de los 53 giros y en muchos momentos ser más veloz que su compañero Pierre Gasly, que en el cierre quedó 16° al superar al argentino con flamantes gomas blandas.

Ante el abandono de Nico Hulkenberg, que ni siquiera largó por problemas con su Sauber, en la largada quedó 17° ya que fue superado por el otro Racing Bulls, el de Liam Lawson. Gasly, a cuyo auto se le cambió el motor para buscar una mejor performance, también comenzó desde los boxes.

Segunda carrera

Para el argentino es la segunda carrera en Monza desde que es piloto de Fórmula 1, ya que en este circuito debutó en 2024 cuando irrumpió en la máxima categoría de la mano de Williams.

En la vuelta 8, Hadjar se le tiró para superarlo y se despistó, por lo que el argentino quedó fuera de la zona de DRS del francés de origen argelino, y en la 9, Franco salió desacomodado en la segunda variante y casi se va de pista.

En el giro número 13, pardójicamente el más rápido de su cosecha hasta ese momento, Colapinto fue finalmente superado por Hadjar y quedó 17°. La clara falta de velocidad de los Alpine se hizo carne en un circuito como Monza y la carrera de Franco se centró en la lucha personal con su compañero Gasly, en una suerte de duelo interno del equipo.

En la 21a vuelta Colapinto obtuvo su mejor registro, dentro de un tramo en el que giró con mucha solidez y quedó 13° por las detenciones de otros pilotos para cambiar las gomas. Vuelta 31: el equipo Alpine decidió cambio de posiciones y el pilarense, que había cortado la chicana y mordido la leca, le cedió su 11° lugar a Gasly y quedó 12°.

Cuando estaba 11°, Colapinto fue a boxes en la vuelta 34 para cambiar los neumáticos medios con los que había largado por un set de duros y así cayó al fondo de la clasificación. A falta de tres vueltas, Gasly hizo la parada obligatoria y colocó gomas blandas. Salió al ruedo detrás de Franco, en el puesto 17.