Franco Colapinto largará desde el fondo en Abu Dhabi

El indócil andar del Alpine A525 complicó a Franco Colapinto en la última clasificación del campeonato mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi, y por ello quedó relegado al vigésimo puesto, precedido por su compañero Pierre Gasly, cerrando ambas unidades del equipo de Enstone las posiciones de la clasificación en el circuito de Yas Marina.

Colapinto utilizó tres juegos de neumáticos de compuesto blando (rojo) nuevos, con los cuales completó ocho vueltas, y consiguiendo con el último establecer su mejor giro en 1’23”890/1000, a 422/1000 del francés; ambos pilotos de Alpine F1 Team fueron penalizados con el retiro de tiempos por haber transitado fuera del límite de pista en la curva uno del trazado emiratí.

De esta manera, el argentino espera por cerrar la difícil temporada que afrontó con la escudería, aguardando por encontrar una puesta a punto que le permita tener mejor agarre en la competencia del domingo, en donde intentará evitar contratiempos, o involucrarse en incidentes que lo perjudiquen y retrasen, durante las 58 vueltas del GP, que se iniciará a la hora 10.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1997311364512313681&partner=&hide_thread=false P19 and P20 in Quali pic.twitter.com/mOWX0SOPKC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 6, 2025

“No tenía grip atrás, estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos algunas cosas pero no resultó”, enfatizó Colapinto, como lo hizo al concluir el viernes, sobre la merma en el funcionamiento del auto en la sesión clasificatoria, en la cual quedó 20° y desde donde pretende remontar posiciones en la carrera.

Al detallar su involución, el argentino indicó: “Es raro, en la FP1 arranqué bien pero desde ahí hasta la clasificación mejoré menos de un segundo. Con la mejora de pista, la pista más fría de la noche y menos nafta debería ser mucho mejor. No entiendo por qué no puedo extraer más en la Qualy. Habrá que trabajar para terminar la carrera de la mejor manera”, finalizó.

Max Verstappen con el uno

Para algunos es ‘golpe psicológico’ que motiva la presión a sus rivales, y para otros es la experiencia de contar con varias definiciones y ya cuatro títulos. Lo claro es que Max Verstappen consiguió en el circuito de Yas Marina establecer por cuarta vez la pole, sumando la octava en la temporada que se cierra este domingo, y la 48ª en su campaña de Fórmula 1, todas con el equipo Red Bull; ahora, el piloto neerlandés concretó una vuelta de 1’22”207/1000 pero quedando a una décima de su récord en el trazado emiratí de 2021.

Verstappen cumplió con el primero de sus cometidos, al conseguir aventajar a sus principales rivales por la corona que defiende e intenta mantener, a bordo del RB21. Así, consiguió dejar detrás suyo a los McLaren MCL39 del británico Lando Norris por 201/1000 y al autraliano Oscar Piastri por 230 milésimas, quienes deberán planificar una estrategia que sea viable para disputar por el cetro hasta la 58ª y última vuelta del año, avizorando un espectáculo de alta atención y tensión para los equipos y fanáticos, sabiendo que con estas posiciones Norris puede celebrar, pero deberá controlar las diferencias y el ritmo para no exigir la mecánica de su máquina.

George Russell fue el cuarto con el Mercedes, a 438/1000, precediendo a la Ferrari de Charles Leclerc (a 523/1000), el Aston Martin de Fernando Alonso (a 695/1000), el Sauber de Gabriel Bortoleto (a 697/1000), el Haas de Esteban Ocon (a 706/1000), y el Racing Bulls de Isack Hadjar (a 865/1000). Por su parte, Yuki Tsunoda fue penalizado con el retiro de su mejor tiempo, por excederse en el límite de pista.