Franco Colapinto largará 20° en el sprint de Qatar

Una vez más Franco Colapinto se topó con la realidad del Alpine y no salió del último lugar para largar este sábado el sprint en Qatar. Oscar Piastri en punta.

El Alpine del piloto argentino no estuvo a la altura para superar la Q1 en Lusail.

La ilusión de Franco Colapinto de tener un buen andar en Qatar no tardó nada en chocar de frente contra la realidad. La esperanza del argentino se sustentaba en el buen paso de Alpine por Lusail de 2024, sin embargo, nada de todo aquello se repitió en el primer día de actividad de la penúltima fecha del 2025 de Fórmula 1: el bonaerense quedó último en la clasificación para el sprint que se disputará este sábado.

Aquella buena actuación de los de Enstone del año pasado (refrendada con el quinto lugar de Pierre Gasly en la carrera principal) llegó en el momento de plena levantada del auto francés. Desde entonces, el equipo que comanda Flavio Briatore determinó no realizar actualizaciones en los autos para trabajar en la nueva normativa de 2026 y el A525 de esta temporada es casi el mismo coche de un año atrás. El resto, en cambio, siguió metiendo mano en sus máquinas actuales y el equipo que pertenece a Renault quedó como el más débil de la parrilla. Y Qatar fue una muestra más.

El único entrenamiento qatarí dejó como saldo de los Alpine el 18º y 20º puesto, con Gasly adelante. En la qualy para el sprint ser repitió el escenario, porque Franco fue último y el francés, apenas un puesto adelante. Así, la dupla del equipo con base en Enstone ocupará la última fila de partida para la competencia corta del sábado.

En cuanto a la tarea particular de Colapinto, se lo vio lento y desconectado del resto. En los entrenamientos sufrió un despiste en el tercer sector durante su intento lanzado con cubiertas blandas y no pudo cerrar un giro veloz. De todas maneras, en los dos primeros parciales había perdido cuatro décimas con Gasly. Ya en qualy, Franco marcó 1’22”364/1000 y quedó a 252 milésimas de Gasly y a 1”192/1000 de Fernando Alonso, el más veloz de la primera sesión, en la que todos debieron girar con solo un juego de cubiertas medias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1994465597951029560&partner=&hide_thread=false P19 and P20 in Sprint Qualifying pic.twitter.com/GNn76iYCHG — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 28, 2025

Qué dijo Franco Colapinto

Al dialogar con la prensa, el joven de Pilar aseguró: "No tuve grip en toda la sesión, es más el hecho de tener poca carga y después de la FP1 los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en la curva rápida, los dos lo perdimos. Se rompió mucho el piso de los dos autos, tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más. Son pisos otra vez con poca carga y eso fue lo que más complicó".

"Hay que entender a la noche, es lo que hay y lo que tenemos, tenemos menos grip ahora que con la goma dura en las curvas rápidas y eso te saca confianza y no te da la estabilidad de entrada que necesitas en un F1", concluyó.

Oscar Piastri larga en pole

Por otra parte, conduciendo sin complicaciones, Oscar Piastri ratificó en la clasificación de la carrera Sprint lo que hizo en el entrenamiento, y consiguió la pole para este sábado, estableciendo 1’20”055/1000 y dejando el nuevo récord de la pista de Losail a bordo del McLaren MCL39.

De esta manera, el australiano vuelve a posicionarse, tras varias carreras, en la primera posición de una sesión oficial de F1 y superando por 32 milésimas al Mercedes de George Russell, que se filtró entre los autos anaranjados y relegando a Lando Norris, quien ocupó la tercera posición a 230/1000.

Detrás quedó cuarto el español Fernando Alonso (a 395/1000) continuando mostrando una clara evolución del Aston Martin y superando a los Red Bull de Yuki Tsunoda (a 464/1000) y de Max Verstappen (a 473/1000), quien continuó quejándose de una merma en el funcionamiento de su RB21. Luego se ubicaron Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari) y Alex Albon (Williams).

La carrera sprint se largará a las 11 de Argentina, mientras que la clasificación para el Gran Premio irá desde las 15.