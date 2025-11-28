Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto largará 20° en el sprint de Qatar

Una vez más Franco Colapinto se topó con la realidad del Alpine y no salió del último lugar para largar este sábado el sprint en Qatar. Oscar Piastri en punta.

28 de noviembre 2025 · 17:26hs
El Alpine del piloto argentino no estuvo a la altura para superar la Q1 en Lusail.

El Alpine del piloto argentino no estuvo a la altura para superar la Q1 en Lusail.

La ilusión de Franco Colapinto de tener un buen andar en Qatar no tardó nada en chocar de frente contra la realidad. La esperanza del argentino se sustentaba en el buen paso de Alpine por Lusail de 2024, sin embargo, nada de todo aquello se repitió en el primer día de actividad de la penúltima fecha del 2025 de Fórmula 1: el bonaerense quedó último en la clasificación para el sprint que se disputará este sábado.

Franco Colapinto
Franco Colapinto sin ritmo en Qatar.

Franco Colapinto sin ritmo en Qatar.

Aquella buena actuación de los de Enstone del año pasado (refrendada con el quinto lugar de Pierre Gasly en la carrera principal) llegó en el momento de plena levantada del auto francés. Desde entonces, el equipo que comanda Flavio Briatore determinó no realizar actualizaciones en los autos para trabajar en la nueva normativa de 2026 y el A525 de esta temporada es casi el mismo coche de un año atrás. El resto, en cambio, siguió metiendo mano en sus máquinas actuales y el equipo que pertenece a Renault quedó como el más débil de la parrilla. Y Qatar fue una muestra más.

Franco Colapinto va en busca de sus primeros puntos en el certamen 2025.

Franco Colapinto clasifica para el sprint en Qatar

Franco Colapinto no tuvo una buena jornada en la carrera nocturna.

Franco Colapinto ascendió al puesto 15 tras la exclusión de McLaren

El único entrenamiento qatarí dejó como saldo de los Alpine el 18º y 20º puesto, con Gasly adelante. En la qualy para el sprint ser repitió el escenario, porque Franco fue último y el francés, apenas un puesto adelante. Así, la dupla del equipo con base en Enstone ocupará la última fila de partida para la competencia corta del sábado.

En cuanto a la tarea particular de Colapinto, se lo vio lento y desconectado del resto. En los entrenamientos sufrió un despiste en el tercer sector durante su intento lanzado con cubiertas blandas y no pudo cerrar un giro veloz. De todas maneras, en los dos primeros parciales había perdido cuatro décimas con Gasly. Ya en qualy, Franco marcó 1’22”364/1000 y quedó a 252 milésimas de Gasly y a 1”192/1000 de Fernando Alonso, el más veloz de la primera sesión, en la que todos debieron girar con solo un juego de cubiertas medias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1994465597951029560&partner=&hide_thread=false

Qué dijo Franco Colapinto

Al dialogar con la prensa, el joven de Pilar aseguró: "No tuve grip en toda la sesión, es más el hecho de tener poca carga y después de la FP1 los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en la curva rápida, los dos lo perdimos. Se rompió mucho el piso de los dos autos, tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más. Son pisos otra vez con poca carga y eso fue lo que más complicó".

"Hay que entender a la noche, es lo que hay y lo que tenemos, tenemos menos grip ahora que con la goma dura en las curvas rápidas y eso te saca confianza y no te da la estabilidad de entrada que necesitas en un F1", concluyó.

Oscar Piastri larga en pole

Por otra parte, conduciendo sin complicaciones, Oscar Piastri ratificó en la clasificación de la carrera Sprint lo que hizo en el entrenamiento, y consiguió la pole para este sábado, estableciendo 1’20”055/1000 y dejando el nuevo récord de la pista de Losail a bordo del McLaren MCL39.

De esta manera, el australiano vuelve a posicionarse, tras varias carreras, en la primera posición de una sesión oficial de F1 y superando por 32 milésimas al Mercedes de George Russell, que se filtró entre los autos anaranjados y relegando a Lando Norris, quien ocupó la tercera posición a 230/1000.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1994474902628212944&partner=&hide_thread=false

Detrás quedó cuarto el español Fernando Alonso (a 395/1000) continuando mostrando una clara evolución del Aston Martin y superando a los Red Bull de Yuki Tsunoda (a 464/1000) y de Max Verstappen (a 473/1000), quien continuó quejándose de una merma en el funcionamiento de su RB21. Luego se ubicaron Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari) y Alex Albon (Williams).

La carrera sprint se largará a las 11 de Argentina, mientras que la clasificación para el Gran Premio irá desde las 15.

Franco Colapinto Oscar Piastri Qatar
Noticias relacionadas
Franco Colapinto, sufrió un choque en la largada, su monoplaza tuvo un ritmo muy lento. Terminó en el puesto 17 y sigue sin sumar puntos 

Fórmula 1: Max Verstappen ganó en el GP de Las Vegas, Colapinto quedó 17°

El argentino buscará puntuar por primera vez en el año en el circuito callejero.

Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas

Los Alpine lucirán una nueva decoración para las tres últimas fechas de la difícil temporada 2025.

Alpine con nuevo diseño decorativo para Las Vegas

Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Ver comentarios

Lo último

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Ultimo Momento
Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

Oficial: Rubén Forestello es el nuevo DT de Patronato

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: No salieron campeones

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: "No salieron campeones"

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

Policiales
Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Un yate se prendió fuego cerca de Villa Urquiza

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre acusado de abusar de su hija

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Ovación
Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana 2026

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: No salieron campeones

Cristian Fabbiani le tiró un palito a Di María y fue explosivo con el título de Central: "No salieron campeones"

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

Franco Colapinto largará 20° en el sprint de Qatar

Franco Colapinto largará 20° en el sprint de Qatar

Carlos Tevez reconoció que sueña con dirigir a Boca

Carlos Tevez reconoció que sueña con dirigir a Boca

La provincia
Crespo: la Justicia autorizó que un inmueble de la causa Waigel sea utilizado por la Municipalidad

Crespo: la Justicia autorizó que un inmueble de la causa Waigel sea utilizado por la Municipalidad

Gualeguaychú: el Parque Industrial, bajo reclamo por fuertes emanaciones

Gualeguaychú: el Parque Industrial, bajo reclamo por fuertes emanaciones

Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

Turismo: con Carpi, un personaje en IA, Entre Ríos lanzó la temporada de verano

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

Entre Ríos otorgó un Aporte No Reintegrable de $90 millones al FICER

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Dejanos tu comentario