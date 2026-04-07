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En una hora se agotaron las entradas para el road show de Franco Colapinto

En menos de una hora se agotaron las entradas para la exhibición que realizará Franco Colapinto a fin de mes en las calles de Buenos Aires.

7 de abril 2026 · 17:18hs
Se esperan más de 400 mil personas para la exhibición que realizará el argentino.

Se esperan más de 400 mil personas para la exhibición que realizará el argentino.

Una multitud de fanáticos argentinos se acercarán a calles de la Ciudad Autónoma Buenos Aires el próximo 26 de abril producto de la exhibición que Franco Colapinto realizará en las Avenidas Sarmiento y Libertador del barrio de Palermo al comando del Lotus E20 edición 2012. Este martes y en menos de una hora se agotó la venta general de entradas para la exhibición del piloto argentino en Buenos Aires.

mapa
Los sectores por d&oacute;nde transitar&aacute; el Alpine de Franco Colapinto.

Los sectores por dónde transitará el Alpine de Franco Colapinto.

La empresa productora del evento, Dale Play Live, dio a conocer la noticia que se agotaron las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires, precisamente en la zona del Monumento a los Españoles en Palermo: “Agotaron el Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026. La ciudad se prepara para vivir un momento único: velocidad, pasión y toda la energía en las calles de Buenos Aires".

Franco Colapinto estará en la Argentina.

Venta de entradas para ver a Colapinto en Argentina

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Toma forma la exhibición de Franco Colapinto

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires comienza a tomar forma definitiva. El piloto argentino protagonizará un road show urbano que marcará un hecho inédito para el automovilismo nacional, con un monoplaza de Fórmula 1 recorriendo un circuito callejero especialmente montado para la ocasión.

El evento, que genera una enorme expectativa entre los fanáticos, no se limitará a una única aparición en pista. La jornada contará con seis horas de duración total, durante las cuales Colapinto realizará cuatro salidas a pista, un formato que permitirá que el público disfrute de distintos momentos de acción a lo largo del día.

La exhibición se llevará a cabo el domingo 26 de abril, en un circuito callejero especialmente diseñado en la zona de Palermo, con un trazado que comprenderá sectores de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de los sectores pagos, la organización confirmó que habrá espacios de acceso libre para el público general, en una jornada que promete convocar a miles de fanáticos del automovilismo.

Franco Colapinto Buenos Aires Alpine
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