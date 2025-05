Franco Colapinto expectante por la salida a pista en Mónaco

“Creo que Mónaco, Bakú y Singapur son circuitos que requieren mucha confianza y necesitas ir ganando confianza a medida que avanzas o durante las sesiones, y no es fácil, y menos aún para mí, que todavía me falta algo de esa confianza con el coche, algo normal después de solo un fin de semana de carreras”, dijo el jueves ante los medios.

“Todavía hay mucho ritmo y mucha confianza (para ganar) en el coche. Aquí, cuando rozas los muros en cada curva, necesitas eso, y creo que lo notarás después de la FP1 un poco más, después de la FP2 aún más, y seguirás mejorando”, agregó.

“Como hice en Imola: empecé un poco lejos en la FP1, pero luego me acerqué cada vez más al final de la FP3. Supongo que es uno de los mejores circuitos del calendario, así que estoy muy emocionado de estar aquí. Creo que las vueltas de clasificación siempre son especiales, al menos cuando las ves por televisión. Así que estoy deseando probarlas acá”, comentó.

Franco Colapinto busca sumar kilómetros

Cuando se le preguntó qué le falta exactamente con el monoplaza, Colapinto insistió en que de momento es solo cuestión de tiempo, y se mostró ilusionado con salir a la pista en Mónaco este viernes.

“Me refiero a que lo que me falta es correr más. Solo he corrido una carrera y probablemente llevo cuatro horas en el coche, pero los chicos (por el resto de los pilotos de la parrilla) ya han corrido siete carreras en lo que va de año. Así que me faltan un par de carreras”, indicó.

“Todavía no he corrido en circuito urbano. Así que pienso paso a paso, y necesito ganar confianza, y eso se consigue con las vueltas. Simplemente conociendo el coche, acostumbrándome a sus límites, y creo que la única manera de mejorar eso es manejando”, expresó.

“Así que, sí, tengo muchas ganas de que llegue mañana, y estoy seguro de que vamos a ir mejorando y tendremos un buen sábado. Eso es lo importante acá, la clasificación, y luego intentar terminar la carrera lo mejor posible, pero no hay mucho que se pueda hacer en las carreras”, finalizó.