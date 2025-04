Franco Colapinto dio una charla para alumnos en Argentina: "El mayor error es no intentar"

Aunque no tenga acción en el cirtuito, Franco Colapinto es una atracción tanto dentro como fuera de las pistas. Es que el corredor de Alpine fue una de las figuras principales de la Experiencia Endeavor Sub 20 , una charla para alumnos de colegios secundarios que tuvo lugar este martes por la mañana en el Movistar Arena.

Más de 10 mil alumnos fueron testigos de la conferencia que brindó el pilarense, en la que transmitió palabras de inspiración para los jóvenes: "No dejen de soñar en grande. Ese sueño que parece muy lejano, en mi caso se cumplió. No deben tener miedo al error o al fracaso. El único error es no intentar".

"Espero que todos lo intentes, que sueñen. No hay tamaño para los sueños. Capaz se cumplen o capaz que no, pero lo más importante es no quedarse con esa sensación de no haberlo intentado", sostuvo el corredor de la escudería francesa.

Franco Colapinto para la charla de Endeavor SUB20

Embed Franco Colapinto para la charla de Endeavor SUB20 pic.twitter.com/ZrvCHtvBUj — 43 (@ColapintoFiles) April 29, 2025

No solo Colapinto se hizo presente, sino que hubo otras figuras argentinas en la experiencia, como la cantante y compositora Nicki Nicole, Nacho Elizalde, quien fue el moderador de la charla o Ferbo, que ocupó el rol de conductor. Además, se encontraban Martín Migoya, el CEO de Globant; Pierpaolo Barbieri, CEO de Uala; Tomás Machuca, CEO de Fenikks; Valentín Antonio, CEO de Qaizen; Melina Caporaletti, fundadora de Movi Go, y Federico Robello, fundador de Guchini

Qué le espera a Franco Colapinto

La mayor parte del equipo Alpine viajará con destino a Miami para correr la Sprint el sábado 3 de mayo y, al día siguiente, la carrera habitual. En este contexto, Colapinto sumará más horas en el simulador, a la espera de su oportunidad. Tanto Jack Doohan como Pierre Gasly serán los pilotos titulares mientras que el estonio Paul Aron será el de reserva.