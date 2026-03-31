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Franco Colapinto brindará una exhibición en Argentina

Franco Colapinto transitará en un circuito callejero en Buenos Aires. Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circule en el país.

31 de marzo 2026 · 13:29hs
Franco Colapinto brindará una exhibición en Argentina

Franco Colapinto realizará una exhibición en el país. El piloto argentino rodará el 26 de abril en un circuito callejero de 2 kilómetros elaborado entre las avenidas Libertador y Sarmiento. Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Colapinto conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team. En estos eventos, por reglamento de la F1, no pueden realizarse con los actuales vehículos de los pilotos, sino que deben realizarse con ediciones anteriores.

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En el proceso, Franco se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, marcando un momento único para el automovilismo nacional y para el disfrute de los apasionados fanáticos de Argentina.

El evento posiciona a la Ciudad de Buenos Aires en el mapa global de experiencias vinculadas a la Fórmula 1, en medio de las obras en el Autódromo para albergar el Moto GP y, de cara a años venideros, la Máxima.

Espacios gratuitos y otros sectores exclusivos para la exhibición de Franco Colapinto

El anuncio del "Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026", anticipó que habrá un sector abierto y gratuito y otros exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos. El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes. La venta de entradas generales para presenciar el evento comenzará el 07 de abril a las 16.

La emoción de Franco Colapinto por transitar con una unidad de Fórmula 1 en Argentina

Franco Colapinto, quien no tendrá actividad en la Fórmula 1 hasta mayo, invitó al público argentino a concurrir a la exhibición que hará en las calles de Buenos Aires el domingo 26 de abril: "Será uno de los momentos más especiales de mi vida".

Luego, Colapinto agregó: “Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”.

Además, compartió una história de Instragram con el mensaje: "Nos vemos en casitaaa. Vengan todos !!!".

Franco Colapinto Argentina Fórmula 1
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