Paraná modifica el recorrido del ramal P.2 de la Línea P Desde el 1° de abril, el ramal P.2 de la Línea P (Aeropuerto–Plaza Alberdi–Centro) cambia su recorrido. Consultá paradas y trayectos en Arriba Paraná. 31 de marzo 2026 · 13:31hs

Paraná modifica el recorrido del ramal P.2 de la Línea P.

La Municipalidad de Paraná anunció modificaciones en el recorrido de la Línea P del sistema de transporte urbano de la ciudad. A partir del miércoles 1° de abril, se implementará un nuevo trayecto para el ramal P.2 (Aeropuerto – Plaza Alberdi – Centro), con el objetivo de optimizar el servicio y mejorar la frecuencia de los colectivos.

Desde el municipio recomiendan a los usuarios consultar los recorridos y las paradas actualizadas a través de la app Arriba Paraná, donde se podrá acceder a la información completa y al detalle de los cambios.

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LEER MÁS: Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes Línea P en Paraná: P.2 cambia su recorrido para mejorar el servicio Embed Esta medida forma parte de las acciones de la Municipalidad para modernizar el transporte público en la capital entrerriana, buscando mayor eficiencia y comodidad para los pasajeros.