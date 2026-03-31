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Paraná modifica el recorrido del ramal P.2 de la Línea P

Desde el 1° de abril, el ramal P.2 de la Línea P (Aeropuerto–Plaza Alberdi–Centro) cambia su recorrido. Consultá paradas y trayectos en Arriba Paraná.

31 de marzo 2026 · 13:31hs
Paraná modifica el recorrido del ramal P.2 de la Línea P.

Paraná modifica el recorrido del ramal P.2 de la Línea P.

La Municipalidad de Paraná anunció modificaciones en el recorrido de la Línea P del sistema de transporte urbano de la ciudad. A partir del miércoles 1° de abril, se implementará un nuevo trayecto para el ramal P.2 (Aeropuerto – Plaza Alberdi – Centro), con el objetivo de optimizar el servicio y mejorar la frecuencia de los colectivos.

Desde el municipio recomiendan a los usuarios consultar los recorridos y las paradas actualizadas a través de la app Arriba Paraná, donde se podrá acceder a la información completa y al detalle de los cambios.

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Línea P en Paraná: P.2 cambia su recorrido para mejorar el servicio

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Esta medida forma parte de las acciones de la Municipalidad para modernizar el transporte público en la capital entrerriana, buscando mayor eficiencia y comodidad para los pasajeros.

Línea P Paraná Municipalidad de Paraná
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