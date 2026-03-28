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Franco Colapinto: "Este no es el resultado que esperábamos"

Franco Colapinto analizó la clasificación para el Gran Premio de Japón. Largará en P15 desde las 2 de la mañana.

28 de marzo 2026 · 18:14hs
El argentino no tuvo su mejor sábado dentro del tortuoso circuito de Suzuka.

El argentino no tuvo su mejor sábado dentro del tortuoso circuito de Suzuka.

Al concluir la jornada sabatina en el circuito de Suzuka, en donde se corre el Gran Premio de Japón por el tercer evento del campeonato mundial de Fórmula 1 2026 y en su primera visita a dicho trazado, Franco Colapinto explicó qué ocurrió con el andar de su Alpine A526 con el cual superó el primer corte clasificatorio y luego quedó 15° en la segunda sesión cronometrada.

Franco Colapinto
Franco Colapinto buscará recuperarse.

Franco Colapinto buscará recuperarse.

“Este no es el resultado que esperábamos antes de la clasificación. En general, nos ha faltado ritmo con poca gasolina este fin de semana; el coche se siente y rinde mucho mejor con el depósito lleno, lo que augura un buen resultado para mañana”, aseguró Colapinto con respecto al funcionamiento de la unidad en la pista japonesa de 5.807 metros de recorrido.

Como ya es una costumbre el argentino va de menor a mayor en cada fin de semana.

Franco Colapinto: "ha sido un día de prácticas complicado"

Franco Colapinto viene de sumar por primera vez desde que corre para Alpine.

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

En la comparación con su compañero Pierre Gasly, quien llegó hasta el último corte y clasificó séptimo, el piloto argentino remarcó que aún deben encontrar el máximo nivel de prestación: “No hemos extraído todo el potencial de nuestro auto y que realmente necesitas estar en el punto justo en cada pequeño detalle, y ese no fue nuestro caso”.

“Necesito trabajar con el equipo para entender mejor ciertas cosas y ver dónde podemos mejorar. Estuvimos mejor en la Q1, pero no dimos el paso adelante necesario en la Q2 para llegar a la Q3. Ayer, el ritmo de carrera se sintió más competitivo, así que si podemos mantenerlo; espero que podamos subir posiciones mañana en el Gran Premio”, admitió el pilarense.

Con respecto a su primera experiencia en el trazado de Suzuka, destacó: “Esta es la primera vez que conduzco aquí. Es un circuito divertido, pero también muy técnico, así que todavía hay áreas en las que claramente necesitamos mejorar”.

Así se larga en Japón

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El más veloz fue Kimi Antonelli, que con su Mercedes se quedó con su segunda pole position consecutiva luego de registrar 1’28”778/1000.

Más abajo quedó su compañero George Russell, a quien superó por 298 milésimas. En tanto, el Top 3 lo completó Oscar Piastri a bordo del McLaren, mientras que Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton fueron sus escoltas. La sorpresa la dio Pierre Gasly, que logró ser el mejor del resto con su Alpine.

Colapinto aguarda por contar con un auto más competitivo para la competencia que se largará este domingo a la hora 2 de Argentina.

Franco Colapinto Japón Fórmula 1
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