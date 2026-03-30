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Último entrenamiento de la Selección Argentina en el país

La Selección Argentina, campeona del Mundo, trabajó en Ezeiza de cara al amistoso con Zambia de este martes en La Bombonera.

30 de marzo 2026 · 21:23hs
La Selección Argentina entrenó este lunes en Ezeiza.

AFA

La Selección Argentina entrenó este lunes en Ezeiza.

La Selección Argentina afrontó este lunes un entrenamiento en el predio de Ezeiza con un sabor especial: bajo el sol de una tarde particularmente húmeda y calurosa, se llevó a cabo la última sesión de trabajo del plantel en suelo nacional y, si se hila más fino, también la última antes de la entrega de la esperada prelista y tal vez de la definitiva de 26, si es que el cuerpo técnico decide presentarla antes de la fecha límite del 30 de mayo.

Por lo pronto, el que aparece en el horizonte cercano es Zambia el martes en La Bombonera, con el muy fresco tirón de orejas que significó la exigua victoria sobre Mauritania del pasado jueves. Con pies de plomo, Lionel Scaloni ya advirtió en conferencia que, al menos de arranque, buscará jugar con los históricos, lo que incluirá a Lionel Messi.

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"En cuanto al equipo, van a jugar la mayoría de chicos que conocemos, es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, volveremos a hacer cambios y a ver a los chicos. Pero la idea es que pueda jugar un equipo bastante más conocido, el que todo el mundo ve. Y a ver cómo sale la cosa", reveló el de Pujato.

De fondo, claro, corre el siempre espinoso asunto de redactar las listas, tanto la final como la preliminar de hasta 55 futbolistas, una cifra a la que Scaloni no llegaría en principio aunque sí tendría obvias dificultades en definir los recortes que la dejen en 26. Más allá de los que practican hoy, hay cinco nombres marginados circunstancialmente por inconvenientes físicos pero con un pie adentro: Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso.

Scaloni ya avisó que a la hora de decidir correrán con ventaja quienes hayan formado mayor parte del proceso y frente a los africanos los no históricos recién tendrían la chance de mostrarse en el segundo tiempo. Mientras, dentro del radar de los que no están pero se juegan sus últimas fichas en sus clubes figuran Enzo Barrenechea, Santiago Castro y Emiliano Buendía.

Así, para este último amistoso, se mantiene la duda de quiénes jugarán entre Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada, con dos lugares para tres. En el caso del capitán de Boca, podría pesar para no completar los noventa el hecho de que jugará con el Xeneize el jueves por el Apertura.

Asegurados estarían Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Aventurando, un medio que podría repetirse nada menos que en el debut mundialista frente a Argelia. Arriba, seguiría Julián Álvarez, pero también podría entrar el Flaco López tras dejar una buena impresión marcando en el amistoso del viernes con la Sub 20.

Lo que sigue para Argentina

Para los próximos amistosos a confirmar, entre el 4 y el 5 de junio ante Serbia y el 9 frente a Honduras u otro centroamericano, la nómina ya deberá estar definida. Tras la última parada en La Boca, se vendrán dos meses claves con el Mundial ya en el horizonte.

Selección Selección Argentina preselección argentina ezeiza
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