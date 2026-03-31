Este miércoles se celebrará la Misa Crismal en la Catedral de Paraná Este miércoles 1° de abril, en la Catedral de Paraná, el arzobispo Raúl Martín presidirá la Misa Crismal con la bendición del Santo Crisma y óleos. 31 de marzo 2026 · 13:20hs

Este miércoles se celebrará la Misa Crismal en la Catedral de Paraná.

Este miércoles 1° de abril, a las 19, se celebrará la Misa Crismal en la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Paraná. La Eucaristía será presidida por el arzobispo Raúl Martín y concelebrada por el presbiterio de toda la arquidiócesis.

Desde el Arzobispado destacaron que "esta celebración es un momento fundamental en la vida diocesana" y explicaron que se caracteriza por dos hitos principales: la consagración del Santo Crisma y la bendición de los óleos, y la importancia del Crisma como materia sacramental. Señalaron que se consagra el Santo Crisma (palabra que proviene del latín chrisma y significa "unción") y se bendicen los aceites destinados a los enfermos y a los catecúmenos que se preparan para el Bautismo. Además, el Crisma es la materia con la que se unge a los nuevos bautizados, se signa a quienes reciben la Confirmación y se ordenan los nuevos presbíteros y obispos.

El calor y la humedad seguirán en la región al menos hasta la semana que viene Paraná modifica el recorrido del ramal P.2 de la Línea P

LEER MÁS: Semana Santa: Crespo se prepara para una nueva edición de "Pedaleamos por la Fe" Misa Crismal: este miércoles en la Catedral de Paraná Embed Un rito central de esta liturgia es la renovación de las promesas sacerdotales. Tras la homilía, el obispo invita a sus sacerdotes a reafirmar su consagración y entrega a Cristo y a la Iglesia. En un gesto de comunión profunda, los ministros "prometen solemnemente unirse más estrechamente al Señor, ser sus fieles servidores, enseñar con dedicación y ofrecer el santo sacrificio en su nombre para conducir a la comunidad hacia Él", explicaron desde el Arzobispado.