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Médico del hospital San Martín fue cesanteado tras ser acusado de abusos

Testimonios del expediente dan cuenta de "episodios reiterados que generaron incomodidad y temor en las pacientes” por parte del médico del hospital San Martín

31 de marzo 2026 · 12:24hs
Testimonios del expediente dan cuenta de episodios reiterados que generaron incomodidad y temor en las pacientes” por parte del médico del hospital San Martín

Testimonios del expediente dan cuenta de "episodios reiterados que generaron incomodidad y temor en las pacientes” por parte del médico del hospital San Martín
Testimonios del expediente dan cuenta de episodios reiterados que generaron incomodidad y temor en las pacientes” por parte del médico del hospital San Martín

Testimonios del expediente dan cuenta de "episodios reiterados que generaron incomodidad y temor en las pacientes” por parte del médico del hospital San Martín
Testimonios del expediente dan cuenta de episodios reiterados que generaron incomodidad y temor en las pacientes” por parte del médico del hospital San Martín

Testimonios del expediente dan cuenta de "episodios reiterados que generaron incomodidad y temor en las pacientes” por parte del médico del hospital San Martín

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la cesantía del médico Oscar Ariel Reyes, quien se desempeñaba como profesional asistente en el hospital San Martín de Paraná, luego de que un sumario administrativo concluyera con la acreditación de una conducta grave y sistemática en el ejercicio de sus funciones, en un contexto de denuncias por presuntos abusos a pacientes.

La medida fue formalizada mediante el decreto N° 2026-504-E-GER-GOB, del 6 de marzo de 2026 en Paraná y firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Salud, Daniel Blanzaco.

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Si bien el decreto no detalla de manera explícita cada uno de los hechos, la calificación de “conducta sistemática” y la aplicación de la máxima sanción administrativa reflejan la gravedad atribuida a los episodios investigados, iniciados en el Centro de Referencia Doctor Gernaro Domagk y continuados en el hospital San Martín.

La cesantía implica la desvinculación definitiva del profesional del sistema público provincial, mientras avanzan las instancias administrativas que podrían derivar en la suspensión de su matrícula.

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Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva.

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El caso

El sumario da cuenta de múltiples testimonios de pacientes que denunciaron conductas inapropiadas durante la atención médica como situaciones de vulneración de la intimidad y prácticas alejadas de los protocolos profesionales. “Se trató de episodios reiterados que generaron incomodidad y temor en las pacientes”, consta en el texto que abunda: “Las conductas denunciadas no se correspondían con procedimientos médicos habituales ni justificados clínicamente”.

Sumario

Formalidades

Dicho documento finaliza el sumario administrativo iniciado por el Minosterio de Salud a través del decreto N° 1395/23 y en sus considerandos, sostiene que durante la investigación se respetaron las garantías del debido proceso: el profesional fue debidamente notificado, ejerció su derecho de defensa, ofreció y produjo prueba, y accedió a una resolución fundada en un plazo razonable.

A partir de los hechos acreditados, el Ejecutivo provincial resolvió aplicar la sanción de cesantía, al encuadrar la conducta del médico en lo previsto por el artículo 46, incisos D y H, de la Ley Provincial N° 9892, que regula la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria. Reyes se desempeñaba en el escalafón sanidad del Hospital San Martín.

En paralelo, la norma dispone la intervención de la Coordinación de Registro y Fiscalización del Ministerio de Salud para iniciar actuaciones administrativas tendientes a evaluar la suspensión de la habilitación para el ejercicio profesional del médico, conforme a la Ley Provincial N° 3818. Esta instancia definirá si corresponde avanzar con una inhabilitación en el ámbito provincial.

La decisión administrativa contó con la intervención de la Comisión Asesora de Disciplina, que emitió el dictamen N° 200/25 incorporado al expediente.

Sumario 1

El caso

El sumario da cuenta de múltiples testimonios de pacientes que denunciaron conductas inapropiadas durante la atención médica como situaciones de vulneración de la intimidad y prácticas alejadas de los protocolos profesionales. “Se trató de episodios reiterados que generaron incomodidad y temor en las pacientes”, consta en el texto que abunda: “Las conductas denunciadas no se correspondían con procedimientos médicos habituales ni justificados clínicamente”.

Médico Hospital San Martín cesantías abusos
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