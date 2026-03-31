Intendentes denuncian "asfixia financiera" y piden mayor coparticipación.

El Consejo Federal de Intendentes (Cofein) se reunió este martes en la Sala Mayo de Paraná y emitió un contundente documento para visibilizar la grave situación que atraviesan los gobiernos locales . Bajo la premisa de que "los Municipios sostenemos lo que la Nación abandona", los intendentes alertaron que se encuentran atravesando una asfixia financiera crítica.

En el texto, los mandatarios señalaron que deben responder a una creciente demanda con menos recursos, en medio de una crisis que afecta a familias, trabajadores y pymes, y frente a un constante abandono por parte del Gobierno Nacional. Además, rechazaron el discurso oficial que pretende culpar al interior del país por la decadencia, recordando que son los propios municipios quienes mantienen en pie la atención social, la salud y el transporte ante el retiro del Estado nacional.

Cofein advierte que "la Argentina no funciona" mientras Nación retiene fondos del interior

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Los jefes comunales detallaron que hoy deben hacerse cargo de áreas críticas que la Nación dejó de cubrir, tales como programas de medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes y patologías oncológicas, el vaciamiento de los planes Remediar y Sumar+, y la asistencia a jubilados sin cobertura adecuada del PAMI. A esto se suma el sostenimiento del transporte público, que ya no cuenta con los aportes nacionales provenientes del impuesto a los combustibles, fondos que, paradójicamente, sí se siguen destinando al AMBA.

En materia económica, el documento expuso la profunda asimetría en la distribución de los recursos: mientras la incidencia impositiva de los municipios es de apenas un 3%, la de la Nación alcanza el 75%. Sin embargo, denunciaron que el Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a las provincias y a los municipios. Tan solo en el año 2025, el Estado Nacional retuvo 120.000 millones de pesos que corresponden al interior y dejó sin distribuir 740.356 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), incumpliendo leyes y acuerdos.

Ante este panorama, el Cofein reclamó abrir un debate de fondo para establecer un federalismo fiscal que considere la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado. Entre las medidas inmediatas, exigieron una nueva distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Los intendentes consideraron inaceptable recibir solo el 10,4% de lo que pagan los ciudadanos, teniendo que soportar el 100% del mantenimiento de la infraestructura vial. Por ello, respaldaron la iniciativa de los gobernadores para que ese porcentaje se eleve al 57% y sea coparticipable. Asimismo, exigieron que la distribución de los ATN deje de ser discrecional y alcance de manera directa a los municipios, que son prestadores directos de servicios para la población.

Consejo Federal de Intendentes.jpeg Intendentes denuncian "asfixia financiera" y piden mayor coparticipación.

El documento también reflejó la crudeza de la recesión: en los últimos dos años, cerraron 22.608 empresas, hay 300.000 personas desempleadas más y crecen la informalidad y las suspensiones. Esto se conjuga con una caída de la recaudación propia, provincial, nacional y de la coparticipación. De hecho, alertaron que en los primeros meses de 2026, la coparticipación federal cayó más de un 10% en términos reales. "Bajan los ingresos mientras suben las necesidades", sentenciaron.

Finalmente, los intendentes ratificaron su compromiso de no abandonar la salud, la asistencia social ni la educación pública, asegurando que los municipios seguirán estando al lado de sus vecinos. No obstante, advirtieron que "el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones", concluyendo de manera tajante: "Así, la Argentina no funciona".

El encuentro federal contó con la participación de autoridades y representantes de diversas ciudades del país. Estuvieron presentes Rosario Romero, Intendenta de Paraná; Pablo Javkin, Intendente de Rosario; Daniel Passerini, Intendente de Córdoba; Juan Pablo Poletti, Intendente de Santa Fe; Rossana Chahla, Intendenta de San Miguel de Tucumán; Julio Alak, Intendente de La Plata; Armando Molina, Intendente de La Rioja; Marcos Manuel Castro, Intendente de Viedma; Ariel Bernardo Sujarchuk, Intendente de Escobar; Adrián Fuertes, Intendente de Villaguay; Julio Pintos, Intendente de Liebig (Dpto. Colón); Ariel Weiss, Intendente de Colonia Avellaneda (Dpto. Paraná); Mauricio Nadalich, Jefe de Gabinete de Formosa; y Bruno Mariani, Subsecretario de Hacienda de Posadas.