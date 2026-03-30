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Unión sigue adelante en la Copa Argentina tras vencer a Agropecuario

Unión de Santa Fe venció a Agropecuario de Carlos Casares por 2 a 0, en un encuentro por los 32avos de final. Tarragona marcó las dos conquistas.

30 de marzo 2026 · 23:22hs
Unión venció a Agropecuario y sigue adelante en la Copa Argentina.

Prensa Unión

Unión venció a Agropecuario y sigue adelante en la Copa Argentina.

Unión de Santa Fe venció en la noche de este lunes a Agropecuario de Carlos Casares por 2 a 0, en un encuentro por los 32avos de final de la Copa Argentina de fútbol. Los dos goles del encuentro jugado en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa los marcó el ex-Patronato Cristian Tarragona, ambos en el final de cada etapa.

El Tatengue llegó a este encuentro luego de la derrota ante Defensa y Justicia por el Torneo Apertura, mientras que el elenco de la Primera Nacional venía de dos empates en fila ante Güemes y Ciudad Bolívar.

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El triunfo de Unión

El primer tiempo fue mucho más parejo de lo que se esperaba. Unión tuvo más el balón, pero le costó mucho incomodar a la defensa rival y se repartieron las chances claras de abrir el marcador.

Sin embargo, en la última acción de la etapa inicial, Mauro Pittón lanzó el centro y Cristian Tarragona metió un cabezazo que ingresó pegado al primer palo de Luciano Acosta, que se quedó parado, tal vez confiado en que el balón pegue en el poste.

En el complemento, Unión aguantó el triunfo y puso resistencia ante un equipo batallador. Recién en el quinto minuto de descuento, Tarragona infló nuevamente la red poniendo cifras definitivas al partido.

Unión de Santa Fe Copa Argentina Cristian Tarragona
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