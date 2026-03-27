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Franco Colapinto: "ha sido un día de prácticas complicado"

Franco Colapinto hizo un balance del primer día en Japón. “Ojalá podamos llegar a la clasificación en una posición mucho mejor”, dijo.

27 de marzo 2026 · 18:49hs
Como ya es una costumbre el argentino va de menor a mayor en cada fin de semana.

Como ya es una costumbre el argentino va de menor a mayor en cada fin de semana.

El fin de semana del Gran Premio de Japón no arrancó de la mejor manera para Franco Colapinto con el equipo Alpine, ya que el A526 dejó ver sus dificultades en las curvas rápidas del trazado nipón.

Franco Colapinto
Franco Colapinto buscará mejorar en clasificación.

Franco Colapinto buscará mejorar en clasificación.

El piloto argentino completó 24 vueltas durante la primera sesión de entrenamientos libres en su camino a marcar un mejor registro personal de 1’33”361/1000, tras encontrar mejoras en el final de su stint con neumáticos blandos. Esto lo dejó en la 16° posición, un lugar por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Franco Colapinto viene de sumar por primera vez desde que corre para Alpine.

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto elogió al equipo de Alpine tras el GP de China

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A la hora del segundo ensayo de la jornada en Suzuka, Colapinto cayó al 17° puesto con un tiempo de 1’32”438/1000, después de 27 vueltas en la pista de casi seis kilómetros de recorrido. Gasly, en tanto, fue 14° en una jornada donde Alpine no logró acercarse al top 10 en ritmo de clasificación.

Qué dijo el argentino en Japón

"En general ha sido un día de prácticas complicado, pero en el que hemos aprendido mucho", dijo Colapinto al concluir la actividad del viernes en el Gran Premio de Japón.

"Es mi primera vez conduciendo en Suzuka, este circuito legendario, y ha sido realmente genial experimentar este lugar en un coche de Fórmula 1 y enfrentar algunas de estas curvas tan especiales", contó.

Alpine esperaba que los sectores de curvas rápidas trajeran complicaciones para el balance del monoplaza, algo que se cumplió durante los entrenamientos, especialmente en el primer sector del trazado.

"Fuimos ganando confianza vuelta a vuelta y al final de la Práctica Libre 1 estábamos en una posición mucho mejor, aunque sin sentirnos totalmente confiados con el coche, especialmente en algunas de las zonas de alta velocidad", manifestó el de Pilar.

"Fue similar en la Práctica Libre 2, así que tenemos algunos detalles que revisar y corregir, y ojalá podamos llegar a la clasificación mañana en una posición mucho mejor y más competitiva", finalizó Colapinto.

Franco Colapinto Japón Alpine
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