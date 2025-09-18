Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto en alerta: un virus sacude el paddock de la F1 en Bakú

George Russell debió ausentarse del Media Day del Gran Premio de Azerbaiyan y en Europa aseguran que no sería el único afectado en la fórmula 1.

18 de septiembre 2025 · 20:20hs
Franco Colapinto está de regreso en Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, carrera donde en 2024 logró sus primeros puntos. En vísperas al inicio de las actividades, en el padocck se encendieron todas las alarmas por un virus que impidió a George Russell ser parte del Media Day y afectó a varios miembros de la categoría reina del automovilismo.

Según SoyMotor, el piloto de Mercedes se encuentra afectado por un cuadro viral por el cual desde la escudería germana tomaron la determinación de que no sea parte de las actividades con la prensa y las primeras pruebas junto al resto del equipo.

Franco Colapinto en alerta por un virus

"Desafortunadamente, George no se encuentra bien y no podrá descansar hoy antes de la carrera de pista de mañana", indicaron las Flecha Plateadas al informar a sus fanáticos del motivo de su ausencia en las actividades características del jueves.

De momento se desconoce si Russell podrá ser parte del inicio a los entrenamiento libres de este viernes y lo que resta del fin de semana, aunque en el mundo de la Fórmula 1 crece el temor en lo que respecta al resto de los pilotos.

Miembros de otros equipos también se vieron afectados y la preocupación se esparse debido a que casi todos los partícipes, dentro y fuera de la pista, se encuentran alojados en un mismo hotel, el cual sería el epicentro del virus que impidió a Russell participar.

