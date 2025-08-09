TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing.

Este sábado, en una nueva jornada del Torneo Regional del Litoral 2025 (TRL) , los clubes entrerrianos vivieron realidades dispares, con resultados variados en las tres divisiones en las que compiten. El balance general destaca la competitividad de los equipos, el nivel de juego mostrado y la necesidad de ajustar detalles tácticos y físicos para lo que resta.

En la Primera División, CRAI se impuso por la mínima diferencia ante Estudiantes de Paraná en un duelo muy parejo, donde las fases estáticas marcaron la diferencia. Fue un partido de gran contacto, en el que ambos equipos pelearon por la posesión en los rucks y formaciones fijas. A pesar de las oportunidades de Estudiantes, los errores en la fase final y una defensa firme de CRAI fueron claves. Los paranaenses no supieron aprovechar su dominio territorial, mientras que el equipo local, con mayor precisión en el tramo final, se quedó con la victoria por 19-18.

TRL: balance mixto para los entrerrianos en el torneo

Por otro lado, Paraná Rowing Club brilló en su enfrentamiento contra Jockey de Venado Tuerto, llevándose un contundente triunfo por 30-18. Desde el inicio, Rowing mostró un gran dominio tanto en defensa como en ataque, con un pack de forwards sólido en los scrums y una línea de backs que aprovechó los espacios con rapidez y precisión. Los paranaenses no solo dominaron el juego, sino que capitalizaron a la perfección los errores defensivos del rival, asegurando los 5 puntos con claridad.

En la Segunda División, Alma Juniors logró un triunfo ajustado sobre Tilcara por 23-21. Fue un encuentro físico, de mucho roce en los rucks y una lucha constante por la posesión. Alma se destacó en los momentos decisivos, con una defensa firme que frenó los avances de Tilcara. La victoria se cimentó en la efectividad en los lineouts y una mayor precisión en la fase estática. A pesar de la derrota, Tilcara demostró ser un rival fuerte, pero careció de precisión en los lanzamientos y no pudo cerrar las jugadas con eficacia.

Por último, en la Tercera División, La Salle Jobson superó a CUCU de Concepción del Uruguay por 29-22. Desde el arranque, La Salle mostró su clara superioridad en las formaciones fijas, dominando los scrums y lineouts. Además, la rapidez en el juego y la capacidad para mantener la posesión fueron fundamentales para controlar el partido desde el inicio. CUCU intentó reaccionar, pero no pudo frenar el empuje local. Con un juego rápido y manejo efectivo del tiempo, La Salle consolidó la diferencia en el marcador. A pesar de los constantes esfuerzos de CUCU, los errores en los rucks y la falta de contundencia en los tackles les impidieron acercarse.