Uno Entre Rios | Ovación | TRL

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

Jornada con contrastes para los entrerrianos en el TRL 2025: derrota ajustada de Estudiantes, gran triunfo de Rowing y duelos reñidos en todas las divisiones.

9 de agosto 2025 · 19:29hs
TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing.

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing.

Este sábado, en una nueva jornada del Torneo Regional del Litoral 2025 (TRL), los clubes entrerrianos vivieron realidades dispares, con resultados variados en las tres divisiones en las que compiten. El balance general destaca la competitividad de los equipos, el nivel de juego mostrado y la necesidad de ajustar detalles tácticos y físicos para lo que resta.

En la Primera División, CRAI se impuso por la mínima diferencia ante Estudiantes de Paraná en un duelo muy parejo, donde las fases estáticas marcaron la diferencia. Fue un partido de gran contacto, en el que ambos equipos pelearon por la posesión en los rucks y formaciones fijas. A pesar de las oportunidades de Estudiantes, los errores en la fase final y una defensa firme de CRAI fueron claves. Los paranaenses no supieron aprovechar su dominio territorial, mientras que el equipo local, con mayor precisión en el tramo final, se quedó con la victoria por 19-18.

River e Independiente igualan en Avellaneda.

River empata sin goles ante Independiente en Avellaneda

Boca Juniors y Racing Club igualan sin goles en un primer tiempo intenso en La Bombonera.

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

LEER MÁS: Try agónico y victoria: Estudiantes festejó en casa ante Santa Fe Rugby

TRL: balance mixto para los entrerrianos en el torneo

Por otro lado, Paraná Rowing Club brilló en su enfrentamiento contra Jockey de Venado Tuerto, llevándose un contundente triunfo por 30-18. Desde el inicio, Rowing mostró un gran dominio tanto en defensa como en ataque, con un pack de forwards sólido en los scrums y una línea de backs que aprovechó los espacios con rapidez y precisión. Los paranaenses no solo dominaron el juego, sino que capitalizaron a la perfección los errores defensivos del rival, asegurando los 5 puntos con claridad.

En la Segunda División, Alma Juniors logró un triunfo ajustado sobre Tilcara por 23-21. Fue un encuentro físico, de mucho roce en los rucks y una lucha constante por la posesión. Alma se destacó en los momentos decisivos, con una defensa firme que frenó los avances de Tilcara. La victoria se cimentó en la efectividad en los lineouts y una mayor precisión en la fase estática. A pesar de la derrota, Tilcara demostró ser un rival fuerte, pero careció de precisión en los lanzamientos y no pudo cerrar las jugadas con eficacia.

Por último, en la Tercera División, La Salle Jobson superó a CUCU de Concepción del Uruguay por 29-22. Desde el arranque, La Salle mostró su clara superioridad en las formaciones fijas, dominando los scrums y lineouts. Además, la rapidez en el juego y la capacidad para mantener la posesión fueron fundamentales para controlar el partido desde el inicio. CUCU intentó reaccionar, pero no pudo frenar el empuje local. Con un juego rápido y manejo efectivo del tiempo, La Salle consolidó la diferencia en el marcador. A pesar de los constantes esfuerzos de CUCU, los errores en los rucks y la falta de contundencia en los tackles les impidieron acercarse.

TRL Estudiantes Rowing
Noticias relacionadas
El paranaense Bautista Lescano será titular en el debut de Los Pumitas en el Mundial Juvenil.

Bautista Lescano jugará con el seleccionado nacional de seven en los Panamericanos

Torneo Regional del Litoral: los equipos entrerrianos enfrentan una fecha clave.

Torneo Regional del Litoral: los equipos entrerrianos enfrentan una fecha clave

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego.

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

Boca Juniors y Racing Club se enfrentan por la cuarta fecha.

Boca Juniors y Racing Club se enfrentan por la cuarta fecha

Ver comentarios

Lo último

Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

Ultimo Momento
Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

River empata sin goles ante Independiente en Avellaneda

River empata sin goles ante Independiente en Avellaneda

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic

Policiales
Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco en 2023

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco en 2023

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Ovación
TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

TRL: ajustada derrota de Estudiantes y gran triunfo de Rowing

River empata sin goles ante Independiente en Avellaneda

River empata sin goles ante Independiente en Avellaneda

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

Torneo Regional del Litoral: los equipos entrerrianos enfrentan una fecha clave

Torneo Regional del Litoral: los equipos entrerrianos enfrentan una fecha clave

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

La provincia
El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

El CGE participó del seminario nacional sobre planificación edilicia para jornada extendida

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic

El Papa León XIV expresó sus condolencias por la partida del Cardenal Estanislao Karlic

Despidieron al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en La Catedral de Paraná

Despidieron al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en La Catedral de Paraná

La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic

La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic

El joven entrerriano que costeó su viaje de egresados juntando latas recibió una sorpresa en Bariloche

El joven entrerriano que costeó su viaje de egresados juntando latas recibió una sorpresa en Bariloche

Dejanos tu comentario