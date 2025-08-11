Ciclista derrotó este domingo 78 a 71 a Olimpia, en el estadio Humberto Pietranera, en uno de los encuentros que marcó el cierre de la segunda fecha de la Liga Provincial de Básquet Masculina, categoría mayores. Con este resultado, el Verde celebró su segunda victoria en serie y se mantiene en lo más alto de las posiciones de la Conferencia 1.
Liga Provincial: Ciclista derrotó a Olimpia y manda en su zona
El Verde lidera la Conferencia 1 de la Liga Provincial con puntaje ideal. Comparte la cima junto a Ferro y Sarmiento.
El último campeón del Torneo de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) comparte ese lugar junto a Ferro de San Salvador y Sarmiento de Villaguay. El Verde superó 76 a 73 a Sportivo en el clásico de la capital del arroz. Por su parte, el Rojo le ganó a Echagüe por 65 a 57.
Por otro lado, Sionista goleó a Parque de Villaguay por 91 a 48, en el estadio Moisés Flesler. Esta fue la la primera alegría para el elenco dirigido por Santiago Vesco.
Resultados de la segunda fecha de la Liga Provincial
Conferencia 1
Olimpia 71 – Ciclista 78
Sarmiento 65 – Echague 57
Sionista 91 – Parque 48
Ferro S.S 76 – S. S Salvador 73
Conferencia 3
Social (Federación) 66 – San José 60
Ferro (Concordia) 69 - La Armonía (Colón) 65
Santa Rosa (Chajarí) 75 - Vélez (Chajarí) 78
Capuchinos Estudiantes 86 – (Concordia) 90
Conferencia 2 (Viernes)
Estudiantes 72 - Paracao 61
Quique 85 – Recreativo 80
Urquiza (Santa Elena) 75 - Progreso (Santa Elena) 54
Talleres 72 – Independiente (La Paz) 54
Conferencia 4 (Viernes)
Luis Luciano (Urdinarrain) 90 - Juventud Unida 51 (Gualeguaychú)
Regatas Uruguay 76 – Atlético BH 62 (Gualeguay)
Atlético Tala 82 – Peñarol (Rosario del Tala) 76
Zaninetti (Concepción del Uruguay) 79 – Bancarios (Gualeguay) 68
Posiciones de la Liga Provincial
Conferencia 1
Ciclista 4
Ferro (San Salvador) 4
Sarmiento 4
Sp. San Salvador 3
Sionista 3
Olimpia 2
Echagüe 2
Parque 2.
Conferencia 2
Urquiza (Santa Elena) 4
Estudiantes 4
Talleres 4
Quique 3
Paracao 3
Independiente 2
Progreso 2
Recreativo 2
Conferencia 3
Estudiantes 4
Ferro 4
Vélez 4
Santa Rosa 3
Social 3
Capuchinos 2
San José 2
La Armonía 2
Conferencia 4
Regatas 4
Luis Luciano 3
Peñarol 3
Atlético BH 3
Bancarios 3
Zaninetti 3
Atlético Tala 3
Juventud Unida 2