Liga Provincial: Ciclista derrotó a Olimpia y manda en su zona

El Verde lidera la Conferencia 1 de la Liga Provincial con puntaje ideal. Comparte la cima junto a Ferro y Sarmiento.

11 de agosto 2025 · 11:26hs
Ciclista derrotó este domingo 78 a 71 a Olimpia, en el estadio Humberto Pietranera, en uno de los encuentros que marcó el cierre de la segunda fecha de la Liga Provincial de Básquet Masculina, categoría mayores. Con este resultado, el Verde celebró su segunda victoria en serie y se mantiene en lo más alto de las posiciones de la Conferencia 1.

El último campeón del Torneo de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) comparte ese lugar junto a Ferro de San Salvador y Sarmiento de Villaguay. El Verde superó 76 a 73 a Sportivo en el clásico de la capital del arroz. Por su parte, el Rojo le ganó a Echagüe por 65 a 57.

Por otro lado, Sionista goleó a Parque de Villaguay por 91 a 48, en el estadio Moisés Flesler. Esta fue la la primera alegría para el elenco dirigido por Santiago Vesco.

Resultados de la segunda fecha de la Liga Provincial

Conferencia 1

Olimpia 71 – Ciclista 78

Sarmiento 65 – Echague 57

Sionista 91 – Parque 48

Ferro S.S 76 – S. S Salvador 73

Conferencia 3

Social (Federación) 66 – San José 60

Ferro (Concordia) 69 - La Armonía (Colón) 65

Santa Rosa (Chajarí) 75 - Vélez (Chajarí) 78

Capuchinos Estudiantes 86 – (Concordia) 90

Conferencia 2 (Viernes)

Estudiantes 72 - Paracao 61

Quique 85 – Recreativo 80

Urquiza (Santa Elena) 75 - Progreso (Santa Elena) 54

Talleres 72 – Independiente (La Paz) 54

Conferencia 4 (Viernes)

Luis Luciano (Urdinarrain) 90 - Juventud Unida 51 (Gualeguaychú)

Regatas Uruguay 76 – Atlético BH 62 (Gualeguay)

Atlético Tala 82 – Peñarol (Rosario del Tala) 76

Zaninetti (Concepción del Uruguay) 79 – Bancarios (Gualeguay) 68

Posiciones de la Liga Provincial

Conferencia 1

Ciclista 4

Ferro (San Salvador) 4

Sarmiento 4

Sp. San Salvador 3

Sionista 3

Olimpia 2

Echagüe 2

Parque 2.

Conferencia 2

Urquiza (Santa Elena) 4

Estudiantes 4

Talleres 4

Quique 3

Paracao 3

Independiente 2

Progreso 2

Recreativo 2

Conferencia 3

Estudiantes 4

Ferro 4

Vélez 4

Santa Rosa 3

Social 3

Capuchinos 2

San José 2

La Armonía 2

Conferencia 4

Regatas 4

Luis Luciano 3

Peñarol 3

Atlético BH 3

Bancarios 3

Zaninetti 3

Atlético Tala 3

Juventud Unida 2

