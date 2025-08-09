Torneo Regional del Litoral: los equipos entrerrianos enfrentan una fecha clave.

Este sábado se disputará una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral 2025, con la participación destacada de los equipos entrerrianos en todas las categorías. En la Primera División, Estudiantes y Rowing de Paraná buscarán sumar puntos fundamentales, mientras que Tilcara y CUCU tendrán una nueva oportunidad de seguir avanzando en la Segunda y Tercera División.

En la Primera División, Estudiantes de Paraná, que ocupa la segunda posición con 35 puntos, buscará afianzarse en los primeros lugares cuando enfrente al CRAI, que está en la octava posición con 18 puntos. Por su parte, Rowing, que se encuentra en la séptima posición con 20 puntos, tendrá un complicado desafío ante Jockey (VT), ubicado en la novena posición con 2 puntos. En otros partidos destacados de la jornada, Santa Fe RC, en la tercera posición con 32 puntos, se medirá con Duendes (4° con 28 puntos), mientras que Jockey (R), líder de la competencia con 44 puntos, se enfrentará a Old Resian, que ocupa la sexta posición con 24 puntos. Además, GER, con 28 puntos en la quinta posición, tendrá fecha libre, lo que permitirá a los demás equipos acercarse en la tabla.

En la Segunda División, Tilcara de Paraná, actualmente en la segunda posición con 38 puntos, se enfrentará a Alma Jr, que está en la cuarta posición con 32 puntos. Este partido será crucial para las aspiraciones de ambos en la lucha por los primeros puestos. Uni (R), líder con 46 puntos, intentará afianzarse en la cima cuando se mida con Los Caranchos (3° con 35 puntos). En otros encuentros, CRAR (5° con 18 puntos) recibirá a Logaritmo (6° con 20 puntos), y Gimnasia (P), que ocupa la séptima posición con 6 puntos, se enfrentará a Uni (SF), que está en la octava posición con 14 puntos. Provincial (9° con 20 puntos) será el único equipo sin actividad, ya que tiene fecha libre.

Por último, en la Tercera División, CUCU de Concepción del Uruguay, que se encuentra en la sexta posición con 7 puntos, tendrá un desafío importante frente a La Salle, que lidera la tabla con 38 puntos. Este partido será clave para que el equipo uruguayense logre salir de la zona baja y continúe su lucha por mejorar en la tabla. En otros partidos de la jornada, Los Pampas (R), en la segunda posición con 27 puntos, se enfrentará a Atlético Brown (SV), que ocupa la quinta posición con 15 puntos. Querandí RC (4° con 18 puntos) recibirá a Regatas & Belgrano (SN), que está en la séptima posición con 10 puntos. Finalmente, Cha Roga Club (3° con 23 puntos) será el único equipo que no tendrá acción esta fecha.