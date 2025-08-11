Uno Entre Rios | Ovación | Inter Miami

El entrerriano Martín Ojeda le marcó un golazo al Inter Miami de Messi

El entrerriano Martín Ojeda brilló con un golazo en la victoria por 4-1 de Orlando City sobre Inter Miami, que disputó el partido sin Lionel Messi por lesión.

11 de agosto 2025 · 10:54hs
El entrerriano Martín Ojeda le marcó un golazo al Inter Miami de Messi.

El entrerriano Martín Ojeda le marcó un golazo al Inter Miami de Messi.

Sin Lionel Messi, ausente por lesión, Inter Miami cayó 4-1 ante Orlando City en el clásico de la MLS, disputado en el Exploria Stadium. Luis Muriel abrió el marcador para los locales, como en el último enfrentamiento entre ambos, pero Yannick Bright igualó con un golazo para las Garzas.

Sin embargo, Muriel volvió a marcar para Orlando, y luego Martín Ojeda, el talentoso entrerriano, y Mario Pasalic cerraron la goleada. Ojeda fue fundamental en el ataque y se destacó como una de las figuras del partido.

Inter confirmó que Lionel Messi sufrió una lesión muscular leve en la pierna derecha

Inter confirmó que Lionel Messi sufrió una "lesión muscular leve en la pierna derecha"

Tras la lesión de Messi, Rodrigo De Paul  se puso el equipo al hombre y fue la gran figura.

En un partido marcado por la lesión de Messi, Inter Miami le ganó por penales al Necaxa de Gago

Martín Ojeda, héroe entrerriano: golazo y victoria de Orlando City sobre Inter Miami

Con este resultado, Inter Miami se mantiene sexto en la Conferencia Este con 42 puntos, mientras que Orlando, con la victoria, asciende al cuarto puesto, también con 42 puntos.

