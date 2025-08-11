El entrerriano Martín Ojeda le marcó un golazo al Inter Miami de Messi El entrerriano Martín Ojeda brilló con un golazo en la victoria por 4-1 de Orlando City sobre Inter Miami, que disputó el partido sin Lionel Messi por lesión. 11 de agosto 2025 · 10:54hs

El entrerriano Martín Ojeda le marcó un golazo al Inter Miami de Messi.

Sin Lionel Messi, ausente por lesión, Inter Miami cayó 4-1 ante Orlando City en el clásico de la MLS, disputado en el Exploria Stadium. Luis Muriel abrió el marcador para los locales, como en el último enfrentamiento entre ambos, pero Yannick Bright igualó con un golazo para las Garzas.

Sin embargo, Muriel volvió a marcar para Orlando, y luego Martín Ojeda, el talentoso entrerriano, y Mario Pasalic cerraron la goleada. Ojeda fue fundamental en el ataque y se destacó como una de las figuras del partido.

Martín Ojeda, héroe entrerriano: golazo y victoria de Orlando City sobre Inter Miami Embed ♨️ MARTIN OJEDA ♨️



Is anyone hotter? 14 goals + 14 assists in MLS so far this year. pic.twitter.com/WD56xseAS8 — Major League Soccer (@MLS) August 11, 2025 Con este resultado, Inter Miami se mantiene sexto en la Conferencia Este con 42 puntos, mientras que Orlando, con la victoria, asciende al cuarto puesto, también con 42 puntos.