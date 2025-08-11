Sin Lionel Messi, ausente por lesión, Inter Miami cayó 4-1 ante Orlando City en el clásico de la MLS, disputado en el Exploria Stadium. Luis Muriel abrió el marcador para los locales, como en el último enfrentamiento entre ambos, pero Yannick Bright igualó con un golazo para las Garzas.
El entrerriano Martín Ojeda le marcó un golazo al Inter Miami de Messi
11 de agosto 2025 · 10:54hs
Sin embargo, Muriel volvió a marcar para Orlando, y luego Martín Ojeda, el talentoso entrerriano, y Mario Pasalic cerraron la goleada. Ojeda fue fundamental en el ataque y se destacó como una de las figuras del partido.
Con este resultado, Inter Miami se mantiene sexto en la Conferencia Este con 42 puntos, mientras que Orlando, con la victoria, asciende al cuarto puesto, también con 42 puntos.