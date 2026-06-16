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Día de la Bandera: Javier Milei volverá a Rosario acompañado por Manuel Adorni

El presidente Javier Milei volverá a la ciudad de Rosario el 20 de junio para participar del acto central por el Día de la Bandera, irá con Manuel Adorni.

16 de junio 2026 · 17:27hs
Javier Milei volverá a Rosario

Javier Milei volverá a Rosario, por el Día de la Bandera, e irá acompañado por Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei volverá a la ciudad de Rosario el sábado 20 de junio para participar del acto central por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional a la Bandera. Será una actividad que compartirá con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, y el intendente rosarino, Pablo Javkin, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien integrará la comitiva presidencial.

De acuerdo a fuentes oficiales, la vicepresidenta Victoria Villarruel todavía no fue invitada por Presidencia para una actividad que está prevista que comience a las 10.

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Crece la presión en el Congreso para remover a Manuel Adorni del cargo de Jefe de gabinete, mediante una moción de censura. En tanto el presidente y su hermana siguen brindando su apoyo incondicional. 

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Javier Milei irá con Manuel Adorni

Un evento que reunirá a autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de miles de ciudadanos que cada año participan de la conmemoración en homenaje a la creación de la enseña patria por parte de Manuel Belgrano.

La característica principal de la ceremonia pasa por la presencia del ministro coordinador. Cuestionado por propios y aliados luego de explicar el origen de su incremento patrimonial, reaparecerá en un evento publico junto con uno de sus principales respaldos dentro del Gobierno, el jefe de Estado.

Milei sostiene al ex vocero presidencial a como de lugar al igual que su hermana, Karina Milei. Ya expresó ante los suyos que un error del funcionario, como el de no haber reconocido 500 mil dólares en su declaración patrimonial, no cambiará su idea.

En torno a la agenda presidencial, además de su presencia en Rosario, el mandatario ya tiene previsto participar de otro acto patrio durante las próximas semanas. Según trascendió desde el Gobierno, el 9 de julio viajará a la provincia de Tucumán para encabezar las celebraciones por el Día de la Independencia, retomando así una agenda de actividades federales que había quedado relegada en los últimos meses. Será posterior al viaje que realizará en Estados Unidos.

Día de la Bandera Javier Milei Rosario Manuel Adorni
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