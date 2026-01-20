Finalmente Boca se quedó sin Marino Hinestroza

En Boca esperaban al colombiano en estos días para firmar su contrato, pero nunca más hubo señales. El delantero jugará en Vasco da Gama.

La negociación entre Boca , Atlético Nacional y Marino Hinestroza ya se ganó un lugar como la gran novela del mercado de pases 2026. Sin embargo, se terminó. Luego de pasar por todos los estados posibles (confirmaciones, complicaciones, versiones de caída y nuevas idas y vueltas), el Xeneize no tendrá como refuerzo al extremo: jugará en Vasco Da Gama.

La irrupción del equipo brasileño, con una propuesta económica superior (6 millones de dólares y el 20% de una plusvalía a futuro), cambió el eje de la historia y dejó al colombiano afuera de La Bombonera, cuando estaba a un paso de llegar.

En Colombia ya confirman que Hinestroza será cara nueva de Vasco Da Gama y en La Ribera quedaron tan sorprendidos como con bronca, sobre todo por cómo se manejó tanto el jugador como Atlético Nacional, que modificó su postura y le cambió las condiciones de negociación constantemente.

¿Por qué no vino a Boca?

De hecho, en el Xeneize no entienden que pasó entre el viernes –día en el que enviaron el mail en el que aseguraron cumplir con todas las condiciones económicas que habían sido conversadas– y este desenlace, cuando se definió que el futuro del futbolista era Brasil. Más cuando el propio Hinestroza había mostrado predisposición a vestir la camiseta azul y oro antes de que apareciera la alternativa de Vasco.

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, la historia tuvo su capítulo definitivo y sin final feliz para Boca, que ahora quedó a la deriva en el mercado de pases. El extremo de 23 años que Juan Román Riquelme quería como primer refuerzo finalmente se cayó.