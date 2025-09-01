Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Scaloni

Lionel Scaloni no está de acuerdo con la fecha de la Finalissima

El DT de la Selección Argentina no ocultó su malestar por la final que tendría lugar en marzo, justo antes del Mundial 2026: "Hubo tiempo para hacerlo antes".

1 de septiembre 2025 · 19:49hs
A menos de un año para el Mundial 2026 y con la Selección Argentina ya clasificada, la atención está puesta en la Finalissima ante España. Todo indica que tendá lugar en marzo, pero Lionel Scaloni se mostró en contra de la fecha y reclamó la mala organización: "Hubo tiempo para hacerlo antes".

Tal y como sucedió ante Italia en 2022, medirse frente a La Roja representa un desafío de gran dimensión que prepara a la Albiceleste para la cita mundialista en junio. No así para el DT, a quien le representa un estrés. "Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial", confesó en una nota con TNT Sports.

La gran razón de un calendario apretado y casi sin lugar es la Nations League, torneo que ocupó gran espacio y atrasó las cosas por decisión del fútbol europeo. "España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató”, soltó. El calendario condicionó y la fecha más fáctible es marzo de 2026, apenas tres meses antes de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El torneo de selecciones europeo, en el cual España cayó en la final ante Portugal, ocupó todas las opciones anteriores y dejó, tal y como expresa el entrenador, al continente americano expuesto y con la obligación de adaptarse en una fecha en la que se buscará concentración para ir en busca del bicampeonato. Sin embargo, parece ser un hecho y no queda otra que aceptar y analizar al próximo rival.

Ganar es muy difícil y hacerlo contra selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial. Vamos a trabajar mucho en los meses que nos quedan, hay que tener fortuna de que no haya lesiones”, analizó sobre la Finalissima.

Lionel Scaloni Selección Argentina España Italia
