Felipe Contepomi, sin vueltas: cómo ve a Los Pumas para pelear el título en 2027.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, analizó distintos aspectos del presente del seleccionado argentino y cómo imagina el camino hacia la próxima Copa del Mundo de Australia 2027. Entre los temas que abordó estuvieron las formaciones fijas, la evolución del equipo y las posibilidades del conjunto Albiceleste en el máximo certamen del rugby.

En primer lugar, el entrenador se refirió al scrum, un punto clave en su proyecto: "El scrum es la base del rugby. Es fundamental. Tampoco soy necio y digo que voy a ser el mejor scrum del mundo, cuando por ahí no lo vamos a poder ser. Sí lo trabajamos para mejorar y creo que ha mejorado. Por ahí no con la forma que uno quiere, pero obviamente que nos ocupa y sabemos que es fundamental. La mejoría que tenemos que hacer inminente es en el scrum contrario. En el nuestro no estamos tan mal, no tenemos muchas infracciones, excepto Sudáfrica. Nos ocupa, sabemos que es un área que tenemos que seguir mejorando, pero también creo que se ha mejorado. El canto, la cohesión, están trabajando de ocho y demás, se ha mejorado. Nuestro propósito es ir mejorando" , señaló.

El head coach de Los Pumas y un mensaje claro: trabajo, mejora y ambición mundialista

Embed

Luego, Contepomi dejó una reflexión de peso sobre las expectativas mundialistas de Argentina: "De acá al Mundial, no vamos a llegar como el mejor equipo del mundo. Ahora nuestro objetivo va a ser poder ser el mejor equipo en el día. Que eso podemos llegar a serlo. Entonces, si nosotros entendemos, trabajamos y estamos a nuestra mejor capacidad y posibilidad, y podemos el día del partido estar en nuestra mejor versión, podemos llegar a ser el mejor equipo del día y nunca sabés: si siete veces fuiste el mejor equipo del día, sos campeón del mundo", sentenció.

El head coach destacó también el progreso reciente del seleccionado: "Venimos mejorando que eso es lo importante. Lo bueno que creo que todavía podemos mejorar muchísimo. Ojalá poder llegar a nuestra mejor versión en el Mundial, pero hay que seguir trabajando y por ese camino".

Por último, Contepomi analizó el nuevo formato de la Copa del Mundo: "El formato, si bien en el 99 fue algo más parecido, yo creo que lo bueno de esto es que va a haber más equipos en la cita máxima del rugby, que es algo espectacular para vivirlo. Hay que ver qué pasa cuando un Nueva Zelanda juegue contra Hong Kong. Que no sea tan dispar. Pero yo creo que como todos levantan el nivel para un Mundial, me gustaría pensar que va a haber rivalidad y juego. Que no haya 120 puntos de diferencia. Ahí es dónde no sé si vale la pena o no tener tantos equipos. Desde el otro lado, me parece que se achica una semana, que está buenísimo, y te da más regularidad. Vas a jugar entre seis u ocho días cada partido, desde ese lado está bueno. No te pasa que hay uno que descansó 14 días y llega a cuartos de final. Vamos a estar todos en la misma sintonía. Los partidos a muerte súbita están buenos", cerró.