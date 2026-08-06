Un futbolista murió en pleno partido tras ser impactado por un rayo

La tragedia sucedió en Tailandia, donde un futbolista de 24 años fue impactado por un rayo. Otros nueve jugadores resultaron heridos.

Sofwan Awae, futbolista tailandes de 24 años que militaba en Yala FC, murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido de la Golok FA Cup, en el estadio Santipap, en el municipio de Su-ngai Kolok al sur de Tailandia. Además, según los medios locales, otros nueve jugadores resultaron heridos por el impacto.

La tragedia ocurrió durante el tiempo de descuento, cuando se desató una sorpresiva tormenta eléctrica en el estadio, y el momento del impacto quedó registrado en video, que se difundió rápidamente en redes sociales. La grabación, publicada originalmente por el usuario Abdul Basir Chepor en Facebook, fue replicada por medios internacionales como The Independent y The Sun.

Durante el partido, sus compañeros intentaron reanimarlo en el lugar, pero los esfuerzos resultaron insuficientes, y fue declarado muerto poco después de su llegada al hospital. Por otro lado, el personal médico trasladó a los heridos al Hospital Sungai Kolok. El único jugador extranjero afectado fue el malasio Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit, quien regresó a su país para continuar su recuperación.

La Federación Tailandesa de Fútbol emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia, amigos y compañeros, y manifestó su acompañamiento en “este difícil momento”. Por su parte, el Yala FC publicó un mensaje oficial en el que transmitió su pesar a los allegados del jugador.

Otras tragedias en el fútbol

Según datos citados por Thai PBS, en los últimos años se han registrado otras tragedias similares en canchas de fútbol de la región, como el del indonesio Septian Raharja en febrero de 2024, el brasileño Caio Henrique De Lima Goncalves en diciembre de 2023 y el peruano De La Cruz Meza en noviembre de 2024, quienes fallecieron por descargas eléctricas en pleno partido.