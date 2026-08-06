Uno Entre Rios | Ovación | Futbolista

Un futbolista murió en pleno partido tras ser impactado por un rayo

La tragedia sucedió en Tailandia, donde un futbolista de 24 años fue impactado por un rayo. Otros nueve jugadores resultaron heridos.

6 de agosto 2026 · 10:25hs
Un futbolista murió en pleno partido tras ser impactado por un rayo

Sofwan Awae, futbolista tailandes de 24 años que militaba en Yala FC, murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido de la Golok FA Cup, en el estadio Santipap, en el municipio de Su-ngai Kolok al sur de Tailandia. Además, según los medios locales, otros nueve jugadores resultaron heridos por el impacto.

La tragedia ocurrió durante el tiempo de descuento, cuando se desató una sorpresiva tormenta eléctrica en el estadio, y el momento del impacto quedó registrado en video, que se difundió rápidamente en redes sociales. La grabación, publicada originalmente por el usuario Abdul Basir Chepor en Facebook, fue replicada por medios internacionales como The Independent y The Sun.

 Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia.

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección. 

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

Durante el partido, sus compañeros intentaron reanimarlo en el lugar, pero los esfuerzos resultaron insuficientes, y fue declarado muerto poco después de su llegada al hospital. Por otro lado, el personal médico trasladó a los heridos al Hospital Sungai Kolok. El único jugador extranjero afectado fue el malasio Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit, quien regresó a su país para continuar su recuperación.

La Federación Tailandesa de Fútbol emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia, amigos y compañeros, y manifestó su acompañamiento en “este difícil momento”. Por su parte, el Yala FC publicó un mensaje oficial en el que transmitió su pesar a los allegados del jugador.

Otras tragedias en el fútbol

Según datos citados por Thai PBS, en los últimos años se han registrado otras tragedias similares en canchas de fútbol de la región, como el del indonesio Septian Raharja en febrero de 2024, el brasileño Caio Henrique De Lima Goncalves en diciembre de 2023 y el peruano De La Cruz Meza en noviembre de 2024, quienes fallecieron por descargas eléctricas en pleno partido.

Futbolista Murió Rayo Tailandia
Noticias relacionadas
union sumo su primer exito y relego a lanus en el torneo clausura

Unión sumó su primer éxito y relegó a Lanús en el Torneo Clausura

Rodolfo Donofrio se refirió al presente del club.

Rodolfo D'Onofrio afirmó que le comunicó a Stefano Di Carlo que "se equivocó" con los apartados

Soledad Rodríguez buscará volver a la victoria tras caer en sus dos últimas presentaciones.

Soledad Rodríguez volverá al ring en Mar del Plata

Se espera una buena concurrencia de competidores este fin de semana en el trazado entrerriano.

El Campeonato Argentino llega a Concordia

Ver comentarios

Lo último

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Ultimo Momento
Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

El universo de Zambayonny llega a Paraná con historias y canciones

El universo de Zambayonny llega a Paraná con historias y canciones

Tras ceder otro capítulo, el oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Tras ceder otro capítulo, el oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Policiales
Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Diamante: dos heridos tras despistar una camioneta y chocar contra el muro perimetral de una casa

Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

Militar reconoció que intentó violar a una aspirante a la Armada en Entre Ríos: no fue a prisión

Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Chajarí: un jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

La policía custodió la carga tras el descarrilamiento de un tren

La policía custodió la carga tras el descarrilamiento de un tren

Ovación
Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Pa-Kua conmemora este sábado 50 años de historia

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

Tapia ratificó a Scaloni como su única opción y afirmó que Messi decidirá cuándo dejar la Selección

Unión sumó su primer éxito y relegó a Lanús en el Torneo Clausura

Unión sumó su primer éxito y relegó a Lanús en el Torneo Clausura

El Campeonato Argentino llega a Concordia

El Campeonato Argentino llega a Concordia

Tristeza en el Club San Benito por el fallecimiento de su expresidente Mario Migueles

Tristeza en el Club San Benito por el fallecimiento de su expresidente Mario Migueles

La provincia
Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos

Reclaman informes sobre demoras en aportes para la cobertura de salud de bomberos voluntarios entrerrianos

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano

Proyectan una línea de alta tensión para cuadruplicar la oferta eléctrica en el norte entrerriano

La APS renovará sus autoridades con lista única

La APS renovará sus autoridades con lista única

San Cayetano: por qué cada 7 de agosto miles de fieles renuevan su fe para pedir pan y trabajo en el país

San Cayetano: por qué cada 7 de agosto miles de fieles renuevan su fe para pedir pan y trabajo en el país

Entre Ríos será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en octubre en Paraná

Entre Ríos será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en octubre en Paraná

Dejanos tu comentario