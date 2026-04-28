Barracas Central igualó con Audax Italiano y sigue sin ganar

Barracas lo ganaba por Bogarín y lo sostenía Espínola al atajar un penal, pero en el descuento Loyola puso el 1-1 definitivo en la cancha de Banfield.

En el inicio de la fecha 3 del Grupo G de la Copa Sudamericana, Barracas Central igualó este martes por 1-1 ante Audax Italiano de Chile y sumó el tercer empate en igual cantidad de presentaciones. El Guapo lo ganaba en el cierre del primer tiempo por un tanto de Rodrigo Bogarín, en el complemento el arquero Juan Espínola le atajó un penal a Rodrigo Cabral y cuando el encuentro en la cancha de Banfield se terminaba la visita rescató un punto con un golazo de Favian Loyola.