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Un bloqueo de choferes de ERSA complicó el transporte en el área metropolitana y la conexión con Santa Fe

Miles de usuarios del área metropolitana de Paraná y quienes viajan a Santa Fe se vieron afectados por un bloqueo. La medida se levantó alrededor de las 8.

29 de abril 2026 · 07:45hs
Un bloqueo de choferes de ERSA complicó el transporte en el área metropolitana y la conexión con Santa Fe

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Miles de usuarios del área metropolitana y quienes viajan hacia Santa Fe se vieron afectados este miércoles 29 de abril, luego de que la ciudad de Paraná amaneciera con complicaciones en el transporte por un bloqueo de colectivos que impacta tanto en el servicio interurbano como en los traslados entre ambas ciudades. La medida de fuerza se levantó alrededor de las 8.

La medida surgió de una asamblea impulsada por los trabajadores e incluyó retención de tareas, afectando a unidades de las empresas ERSA y Fluviales.

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Como consecuencia del conflicto, dejaron de circular los colectivos que conectan Paraná con Santa Fe operados por Fluviales, uno de los recorridos más utilizados por trabajadores y estudiantes.

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El paro también repercutió en el área metropolitana, donde varias líneas permanecieron paralizadas desde las primeras horas del día. Cerca de las 8, para alivio de los usuarios, el servicio se normalizó.

Servicios que funcionan con normalidad

Mientras se desarrollaba la medida de fuerza, algunos servicios no se vieron afectados. Las líneas urbanas que operan en San José circulan con normalidad, al igual que los servicios de la empresa Etacer que conectan con Santa Fe.

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