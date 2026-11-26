Sionista derrotó 69 a 67 a Peñarol por las semis de la Liga Provincial. El Cuse venció 73 a 66 a Ferro de San Salvador.

Sionista y Urquiza de Santa Elena hicieron valer la localía y se quedaron con la victoria en los encuentros que marcaron el inicio de las series semifinales de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría Mayores. El Centro Juventud derrotó por un ajustado 69 a 67 a Peñarol de Rosario del Tala en el estadio Moisés Flesler, mientras que el Cuse superó 73 a 66 a Ferro de San Salvador.

El encuentro disputado en la capital entrerriana fue equilibrado de principio a fin, con un trámite cambiante y sin un dominador claro. Peñarol se plantó de buena manera ante un Sionista que debió esforzarse al máximo para quedarse con el primer punto de la serie.

Los dos equipos ingresaron a los últimos minutos igualados en 65 puntos, a falta de 2 minutos y 30 segundos para el cierre. En ese momento, dos tiros libres convertidos por Franco González y otros dos de Dante Rewes le permitieron al conjunto local tomar una ventaja de cuatro unidades (69-65).

Un doble de Lucas Desbat mantuvo con vida al elenco visitante, que tuvo posibilidades de acercarse en el marcador, pero el tiempo jugó a favor del dueño de casa. Sionista administró la diferencia y terminó celebrando un triunfo ajustado y valioso en el inicio de la semifinal.

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Nicolás Guaita, con 15 puntos, fue el máximo anotador del conjunto paranaense, seguido por Franco González, quien aportó 11. En Peñarol se destacó Tomás Ludueña, goleador del encuentro con 20 unidades, mientras que Lucas Desbat sumó 14.

Urquiza sacó diferencias

En una noche de básquet intenso y muy disputado, Urquiza defendió su localía al imponerse por 73 a 66 frente a Ferro de San Salvador. El equipo dirigido por Leonardo Villagra encontró en la segunda mitad las respuestas necesarias para establecer diferencias, apoyado en un buen funcionamiento colectivo y en actuaciones individuales determinantes.

Desde el salto inicial, ambos conjuntos dejaron en claro que no estaban dispuestos a regalar nada. La intensidad defensiva, especialmente en la zona pintada, fue protagonista de los primeros minutos, al punto que, transcurridos tres minutos de juego, el marcador todavía no había registrado conversiones.

Luego de la apertura del tanteador, con un lanzamiento de tres puntos de la visita, llegó la reacción de Urquiza. Dentro de un goleo repartido, Fabrizio Cosolito se convirtió en el principal referente ofensivo del conjunto local, con siete puntos en el primer cuarto. Por el lado de Ferro, Uriel Lejman cerró ese período con seis unidades. El primer parcial terminó con ventaja para el Cuse por 19 a 14.

En el segundo cuarto, el desarrollo mantuvo la misma tónica, con un juego equilibrado, intenso y mucha disputa en cada posesión. Esta vez fue Ferro, conducido por Santiago Giles, el que consiguió achicar diferencias y quedarse con el parcial. De esta manera, ambos equipos se fueron al descanso largo con una mínima ventaja para el local: 35 a 34.

En el regreso de los vestuarios, Urquiza mostró su mejor versión. Con mayor fluidez ofensiva y buenas respuestas colectivas, comenzó a construir una diferencia que le permitió tomar el control del encuentro.

Fabrizio Cosolito, Lucas Mondino y Marko Pamich fueron protagonistas del crecimiento ofensivo del conjunto santaelenense. En la visita se destacó Edgardo “Pipi” Torne, quien hizo valer su experiencia y capacidad de juego en la zona pintada. El tercer cuarto resultó determinante: Urquiza se impuso por 27 a 17 y llegó al último período con una diferencia de once puntos (62-51).

En los diez minutos finales, el base de Ferro, Cristian Gerard, intentó impulsar la reacción del conjunto de San Salvador y mantener abierta la definición. Sin embargo, el Cuse mostró inteligencia y madurez para administrar la ventaja, controlar los tiempos del partido y aprovechar posesiones largas que le permitieron encaminar el resultado.

El cierre confirmó la victoria del dueño de casa por 73 a 66, desatando la alegría de su gente y permitiéndole comenzar las semifinales con una valiosa ventaja en la serie.

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Fabrizio Cosolito fue elegido como el jugador más valioso (MVP) del encuentro, con una valoración de 27 puntos, y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del triunfo de Urquiza. En Ferro, la distinción correspondió a Edgardo Torne, quien alcanzó una valoración de 24.

Repechaje

La Armonía de Colón dio el primer paso en la serie final del Repechaje de la Liga Provincial Masculina de Mayores de Entre Ríos. En el estadio Pocho Nieto, el conjunto colonense venció 82 a 76 a Capuchinos de Concordia y se adelantó 1-0 en la llave, que se disputa al mejor de tres encuentros. De esta manera, quedó a una victoria de conseguir el ascenso a la Liga Federal 2027.

Pablo Bilat fue el máximo anotador del equipo ganador, con 19 puntos, además de aportar nueve rebotes y tres asistencias. Leonardo Catelotti dominó la pintura y completó un doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes, mientras que Galo Impini también alcanzó esa marca, con 12 unidades y 11 rebotes. Santino Lanzi, por su parte, contribuyó con 12 puntos y cinco asistencias en momentos importantes del cierre.

En la otra llave del repechaje, que también pone en juego una plaza para la Liga Federal, Social Federación superó 95 a 87 a Independiente de La Paz y también comenzó con el pie derecho su camino en la serie.