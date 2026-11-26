El Senado aprobó por 43 votos el proyecto de reforma electoral, que tiene como eje central la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El Senado aprobó la ley electoral y quedó más cerca de suspender las PASO en 2027.

El Senado aprobó por 43 votos el proyecto de reforma electoral, que tiene como eje central la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y la inclusión de Ficha Limpia para evitar que puedan postularse los candidatos condenados en segunda instancia.

El oficialismo alcanzó un acuerdo con distintos bloques aliados para reunir los votos necesarios y aprobar una versión acotada del proyecto, que también contempla la implementación de Ficha Limpia, que impide que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos.

La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

También elimina la veda electoral para los comercios y los espectáculos que podrán funcionar normalmente el día de las elecciones, solo se establecerá que dos días antes los candidatos no podrán hacer candidatos.

Además fija que no será obligatorio el debate presidencial en la primera vuelta.