El candidato a presidente de Independiente, Gastón Gaudio, fue amenazado de muerte a poco más de dos semanas de las elecciones.

Independiente de Avellaneda atraviesa un clima de extrema tensión de cara a las próximas elecciones presidenciales, luego de que Gastón Gaudio, uno de los candidatos, fuera amenazado de muerte este jueves, a poco más de dos semanas de la votación.

"Gaudio. Vamos a matar a vos y a tus hijos", se pudo leer en una bandera que colgaron durante la madrugada de este jueves en Avellaneda.

Ante la grave situación, Gaudio expresó su profunda tristeza a través de sus redes sociales: "Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos".

Esta amenaza se produce apenas dos días después de que Gaudio presentara su lista completa, confirmando a Fabio Fernández como candidato a vicepresidente 1° y a Lucas Brea como vice 2°.

Los comicios en Independiente

Gaudio es uno de los cinco postulantes a la presidencia del club y uno de los tres principales candidatos a obtener el triunfo en las elecciones del Independiente, que se celebrarán el próximo 13 de diciembre. Los otros aspirantes son Luciano Nakis y Enrique Sacco.