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Exequiel Bastidas hizo podio y es más líder que nunca en el torneo

Exequiel Bastidas llegó segundo en Clase 2 en Mendoza. De cinco puntos, ahora su distancia con el escolta en el certamen es de 15. Se viene Concordia

11 de octubre 2026 · 15:49hs
Gran trabajo del piloto de Paraná que se mantiene al frente en el certamen de la Clase 2.

Gran trabajo del piloto de Paraná que se mantiene al frente en el certamen de la Clase 2.

El paranaense Exequiel Bastidas obtuvo un importante podio que le permitió estirar diferencias en el campeonato a dos fechas del final. El piloto del Toyota Yaris llegó segundo en la final de la Clase 2 del Turismo Nacional disputada en el autódromo Ciudad de San Martín en Mendoza.

Exequiel Bastidas arribó segundo.

Exequiel Bastidas arribó segundo.

La victoria quedó en manos del local Tomás Vitar (Nissan March) y consiguió su tercer triunfo de la temporada. Además, se convirtió en el primer mendocino que gana de local en el TN desde 2008, cuando Juan José López lo consiguiera en San Rafael.

El piloto del GR Competición largó desde la pole position, pero perdió el liderazgo en la partida con Bastidas. Desde ese momento, Vitar buscó tenazmente recuperar la punta, algo que logró en la 5ª vuelta, tras una ajustada y muy bien resuelta maniobra. Desde allí, el local empezó a construir una diferencia sobre el entrerriano que le permitió completar las últimas vueltas con relativa tranquilidad.

Vitar, que probó en San Nicolás en la previa de esta 5ª visita del TN a San Martín, recuperó la competitividad de comienzos de temporada, que lo vio ganar dos de las cinco primeras Finales (la del Oscar Cabalén de Córdoba y la del Roberto Mouras de La Plata). Una situación que coincide con el hecho de que desde esta fecha no se aplica más el lastre por posiciones en el campeonato.

Qué dijo Exequiel Bastidas tras la final

Bastidas (Toyota Yaris) no pudo conseguir la victoria, pero su 6º podio de la temporada –más que cualquier otro piloto– le permitió extender su ventaja en el campeonato. “Me defendí hasta donde pude, pero no tenía más. Me hacía mucha diferencia en el parcial dos”, expresó en Campeones.

El entrerriano del Ale Bucci Racing llegó a San Martín con cinco puntos de diferencia sobre Francisco Coltrinari (Peugeot 208), que largó 4º y terminó 3º, y se va de Mendoza con 11 unidades a su favor. Vitar sigue 3º en el torneo, ahora a 14 puntos de Bastidas.

Martín Leston (Peugeot 208) completó el trío de punta luego de superar a Julián Módica (Toyota Etios) y a Coltrinari, lo que le reportó su 3º podio del año. “Es un premio al esfuerzo de todo el equipo. Dimos vuelta el auto, que no venía funcionando bien, con el trabajo de todo el equipo”, dijo el quilmeño del Antolín Competición.

En Clase 3, el sanluiseño Carlos Javier Merlo aguantó los ataques de los Ford de Mauricio Lambiris y Leonel Pernía en San Martín y consiguió su 2ª victoria. El triunfo llegó casi cuatro años después de su primer éxito, y prolongó la racha victoriosa del VW Virtus, que suma tres triunfos seguidos. El uruguayo y Julián Santero completaron el podio. Joel Gassmann terminó 23°.

La próxima fecha del TN se llevará a cabo entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, en el autódromo de Concordia.

Exequiel Bastidas Turismo Nacional Mendoza
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