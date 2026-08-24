Estudiantes anunció el cierre preventivo de El Plumín por las balaceras

La Comisión Directiva del club Estudiantes de Paraná anunció el cierre preventivo del predio hasta nuevo aviso, luego de los episodios con armas de fuego.

La postura de Estudiantes tras los tiros en El Plumín.

El Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná anunció este lunes la suspensión temporal de todas las actividades deportivas y sociales en su sede El Plumín, luego de los graves hechos de violencia con armas de fuego ocurridos durante el fin de semana en las inmediaciones del predio.

A través de un comunicado institucional dirigido a socios y familias, la Comisión Directiva confirmó que la sede permanecerá cerrada hasta nuevo aviso y que la medida fue adoptada de manera preventiva, hasta tanto existan garantías de seguridad integral para quienes concurren habitualmente al lugar.

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La decisión se produjo luego de los episodios registrados el sábado, que fueron calificados por la institución como "graves, inaceptables y traumáticos". Según expresó el club, deportistas, familias y trabajadores resultaron víctimas directas de una situación de violencia que generó profunda preocupación en toda la comunidad albinegra.

"Nos dirigimos a ustedes con la responsabilidad y la firmeza que nos exige el delicado momento que nos toca atravesar como institución", señalaron desde el CAE al comunicar la resolución.

Cierre preventivo de la sede del Estudiantes

La Comisión Directiva resolvió suspender "de manera preventiva y hasta nuevo aviso toda actividad deportiva y social" en la sede Plumín, que permanecerá cerrada hasta que se logren establecer condiciones adecuadas de seguridad.

Desde la institución remarcaron que la protección de quienes asisten diariamente al club es la principal prioridad.

"La prioridad absoluta de este Club es y seguirá siendo la protección de la vida y la integridad física de nuestros niños, jóvenes, de cada socio y de nuestros empleados que acuden a nuestras instalaciones", expresaron.

La suspensión alcanza a todas las actividades que habitualmente se desarrollan en el predio y constituye una medida excepcional ante la gravedad de los hechos ocurridos en la zona.

La denuncia penal y la investigación

Entre las acciones institucionales que fueron informadas por el Club Atlético Estudiantes se encuentra la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con el comunicado, la denuncia permitió el inicio formal de una Investigación Penal Preparatoria, identificada con el Legajo Nº 326353. Desde la institución señalaron que fueron aportados elementos probatorios y testimonios con el objetivo de colaborar con la identificación de los responsables de los hechos.

Además, informaron que desde la Fiscalía se dispuso requerir formalmente al Jefe de la Jefatura Departamental de Policía la implementación urgente de medidas de seguridad.

El pedido contempla que la División Operaciones coordine una custodia directa e inmediata en la zona durante el desarrollo de actividades, una de las principales demandas planteadas por la institución para poder avanzar hacia una futura reapertura del predio.

Controles en la zona y material fílmico

El CAE también dio a conocer que la Justicia ordenó a la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal la realización de controles e investigaciones en el sector lindero a la sede.

Según detalló el club, las tareas comprenden un control de vecindad y ocupación en la zona lateral al predio, desde calle Ambrosetti hasta las inmediaciones del sector conocido como "Ciudad Perdida" y sobre calle Carlos Darwin.

Para el desarrollo de estas medidas se utilizaría, además, material fílmico aportado por la propia institución en el marco de la investigación.

La intención es avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido y en la identificación de las personas responsables, al tiempo que se busca reforzar la prevención en un sector que genera preocupación por los reiterados episodios de inseguridad.

Gestiones para contar con un puesto policial permanente

Otro de los puntos centrales del comunicado está relacionado con las gestiones que lleva adelante la Comisión Directiva ante las autoridades provinciales.

El objetivo es lograr la instalación de un destacamento o puesto policial fijo y permanente en las inmediaciones de la sede Plumín, una medida que consideran necesaria para garantizar la seguridad de quienes concurren al predio.

En paralelo, dirigentes de la institución mantuvieron reuniones con autoridades policiales, municipales y provinciales para analizar diferentes alternativas y coordinar acciones concretas.

"El Club Atlético Estudiantes es una víctima de la delincuencia que azota al sector, pero no seremos espectadores pasivos", expresaron desde la entidad.

En ese sentido, el club manifestó que exigirá y acompañará las medidas estatales que resulten necesarias para recuperar las condiciones de seguridad que requiere el normal desarrollo de la actividad deportiva y social.

Esperan volver a abrir con garantías de seguridad

La dirigencia del CAE agradeció el acompañamiento y la comprensión de socios, familias, deportistas y trabajadores frente a una decisión que definieron como dolorosa, pero indispensable.

Desde la institución aseguraron que continuarán informando a la comunidad sobre las novedades de las gestiones y las medidas que se adopten en las próximas horas y días.

La reapertura de la sede Plumín dependerá de que puedan establecerse las garantías de seguridad necesarias para proteger a quienes concurren al lugar.

"Los mantendremos informados sobre cada avance que nos acerque a la reapertura con las garantías que nuestros deportistas merecen", concluyó el comunicado difundido por el Club Atlético Estudiantes.

La suspensión de actividades representa un fuerte impacto para la vida cotidiana de la comunidad albinegra y vuelve a poner en el centro de la escena la preocupación por la seguridad en torno a uno de los predios deportivos de la ciudad de Paraná.