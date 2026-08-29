Ariel Bracco: "Hay que adaptarse a los cambios sin perder la responsabilidad profesional"

Ariel Bracco analizó los cambios que atraviesa la actividad, el impacto de la inteligencia artificial y los desafíos que plantea la capacitación

Ariel Bracco: "Hay que adaptarse a los nuevos cambios sin perder la responsabilidad profesional"

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos tiene sus orígenes en Paraná, donde fue fundado el 14 de octubre de 1950 como una entidad privada. La asamblea constitutiva del primer Consejo Directivo tuvo lugar en Concordia el 3 de mayo de 1951. La institución funcionó bajo el régimen de derecho privado hasta 1956, cuando el decreto 4.109 le otorgó un marco legal específico al ejercicio profesional en la provincia.

Luego de distintas modificaciones, en noviembre de 2020 se sancionó la Ley 10.855, publicada en febrero de 2021, que reemplazó la normativa anterior y modernizó la estructura institucional. Entre otros cambios, se modificó la denominación a Colegio de la Abogacía, se incorporó la paridad de género, se fortalecieron los órganos disciplinarios y se creó la Junta de Delegados.

En el marco del Día de la Abogacía, que se celebra cada 29 de agosto, Bracco visitó La Mañana de La Red (88.7) y repasó distintos aspectos de su profesión. El abogado lleva más de dos décadas ejerciendo y se recibió en 2004 en la Universidad Católica Argentina. Desde 2006 trabaja de manera independiente y actualmente se dedica principalmente al derecho civil, laboral y comercial.

Defender el ejercicio profesional

Bracco explicó que la función principal del Colegio es representar y defender a los abogados y garantizar un ejercicio libre e independiente de la profesión. En Entre Ríos hay cerca de 4.000 matriculados, mientras que la Seccional Paraná, que también comprende localidades como Crespo, Cerrito y Seguí, reúne aproximadamente a 2.000 profesionales.

“La función principal del Colegio sigue siendo representar a los abogados, defender a los abogados y luchar por un ejercicio independiente y libre de la profesión”, sostuvo.

Para el presidente de la Seccional Paraná, la abogacía también tiene una función social vinculada directamente con el acceso a los derechos. El profesional actúa como una vía para que los ciudadanos puedan reclamar y hacer efectivos sus derechos ante las autoridades.

Del expediente en papel a la virtualidad

El ejercicio de la profesión también cambió profundamente con la incorporación de nuevas tecnologías. Bracco recordó que durante años era habitual que los abogados recorrieran los tribunales, consultaran expedientes en papel y se encontraran con otros colegas para intercambiar información sobre casos.

“Se extraña un poco eso”, reconoció, aunque destacó las ventajas de la virtualidad. La posibilidad de presentar escritos online y consultar expedientes desde cualquier lugar significó un ahorro de tiempo y una mayor practicidad para los profesionales.

Sin embargo, consideró que estos cambios también exigen una permanente adaptación. La profesión incorpora nuevas modalidades de trabajo y los abogados deben mantenerse actualizados para poder ejercer de manera correcta y responsable.

El desafío de la Inteligencia Artificial

Uno de los cambios más recientes está relacionado con la llegada de la inteligencia artificial. Para Bracco, la herramienta puede ser utilizada por los abogados, pero siempre bajo un criterio de responsabilidad profesional.

“No es tirar un escrito a la IA para que lo haga y presentarlo después. Hay una responsabilidad profesional y un control que uno tiene que hacer”, afirmó.

El abogado advirtió especialmente sobre la posibilidad de que estas herramientas generen información falsa o incluso citen fallos inexistentes. Señaló que ya hubo casos, dentro y fuera del país, en los que profesionales fueron sancionados por incorporar jurisprudencia que no existía.

Por eso, consideró que la inteligencia artificial puede colaborar con el trabajo, pero no reemplazar el conocimiento, el criterio ni la responsabilidad del abogado que firma una presentación judicial.

Capacitación y nuevos profesionales

Frente a estos cambios, el Colegio sostiene diferentes propuestas de capacitación. Bracco adelantó que en octubre se desarrollará una actividad sobre derecho laboral y destacó los cursos destinados a los jóvenes profesionales que comienzan a ejercer.

“Hoy la profesión demanda una adecuación importante y estar continuamente atento a los nuevos cambios y modificaciones”, sostuvo.

Además, este año la institución celebra 70 años desde la creación del Colegio bajo el marco legal de 1956. Para conmemorar la fecha, el Colegio Central prepara una celebración para el 12 de septiembre.

Desde la Seccional Paraná también se realizaron actividades sociales para recuperar espacios de encuentro entre colegas, como una peña folclórica y jornadas de juegos y anécdotas vinculadas con la historia del Colegio.

En tanto, por el Día de la Abogacía se realizará un acto formal en el Consejo General de Educación, donde serán homenajeados profesionales que cumplen 25 y 50 años de ejercicio.

En una profesión marcada por los cambios tecnológicos, Bracco planteó la necesidad de mantener las bases del ejercicio profesional: la responsabilidad, la capacitación y la defensa de los derechos. Una mirada hacia el futuro sin perder de vista el rol social que históricamente tuvo la abogacía.